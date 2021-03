Vidět je to také v zahradnictvích a tímto směrem zaměřených odděleních hobby marketů. „Vybíráme pár ovocných stromků a také nějaké okrasné květiny. Chceme oživit balkon a samozřejmě hlavně zahradu u domu,“ svěřují se manželé Horští, kteří v sobotu odpoledne vyrazili na nákup do Zahradního centra pod kloboukem ve Valašském Meziříčí.

„Koneckonců, v nejbližších dnech a týdnech se stejně nikam nedostaneme, takže se budeme bavit alespoň zahradničením,“ dodává v narážce na pondělkem počínající lockdown Jaroslav Horský. Aktuálně platná vládní opatření namířená proti šíření onemocnění Covid-19 se pondělkem ještě zpřísní. Mimo jiné se uzavře řada obchodů. Zahradnictví toho ale mají zůstat ušetřená.

Platí přísná hygienická opatření

Přísná hygienická opatření zde však pochopitelně platí už dnes. Samozřejmostí je nasazený respirátor či použití dezinfekce. Do útrob zahradnického centra se lze vydat pouze s nákupním vozíkem, na což u vstupu každého decentně a slušně upozorňuje určený pracovník centra. S dodržováním dostatečných rozestupů problém není – zákazníků zde není zase tolik. Parkoviště před prodejnou je v sobotu odpoledne zaplněné ze slabé poloviny.

Podobné je to také v oddělení zahradnických potřeb v nedalekém hobby marketu. Na rozdíl od zbytku prodejny, do níž mohou pouze vlastníci živnostenského oprávnění, do části věnované zahradě může vejít kdokoliv. Přišel také Pavel Kučera, který se chystá na výsev trávníku.

„Před zimou jsem dělal drobné terénní úpravy, teď na jaro mám v plánu zatravnění,“ vysvětluje a pátrá pohledem po regálu s požadovaným osivem. „A budu nejspíš potřebovat také nějaké vhodné hnojivo,“ dodává, než se rozloučí.