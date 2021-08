Žádný z páleničářů si netroufá odhadnout, jaká bude. Teprve se rozjíždí a na hodnocení je brzy. V některých pálenicích letošní sezonu zahájili už před měsícem, jiné otevřou brány až příští týden.

Obecně se v kraji očekává větší podíl jablečných kvasů, trnek bude letos méně. Ceny za litr absolutního lihu v důsledku zvedání vstupních nákladů stouply, pohybují se kolem 290 korun.

Jednou z nejdříve otevřených pálenic v jihozápadní části Zlínského kraje je letos Pálenice Buchlovice. Provoz zahájili 2. srpna.

„Pálíme zatím tři dny v týdnu, protože letního ovoce moc nebylo. Drží nás višně, které si tu lidé v sadě kupují. Teď jsme vypálili šest set litrů meruněk koupených ze Španělska,“ přiblížil vedoucí pálenice Jan Stockmann.

Cukernatost je slabá

Podle jeho slov teče destilátu málo, přírodní cukernatost je průměrně patnáct stupňů, je třeba kvasy doslazovat. Za den tu vypálí asi šedesát až osmdesát litrů stoprocentního alkoholu.

Za ten si letos zákazníci zaplatí o něco více než v minulosti, litr absolutního lihu stojí 280 korun.

„Museli jsme zdražit, zvedají se náklady, vyvážíme výpalky na sběrný dvůr a stoupají také mzdy. Horší je, že není, kdo by pálil. Nejsou lidi,“ krčí rameny Stockmann.

Začali už v červenci

V pálenici Přílepy na Kroměřížsku začali zpracovávat kvasy ještě o měsíc dříve, tedy začátkem července.

„Zatím šly jen třešně a meruňky, ale není to žádná sláva, jedeme maximálně dva dny v týdnu. Rozjezd bývá slabší a letního ovoce tady v okolí moc nebylo,“ konstatoval Miloslav Dohnálek.

Změny ovocných sezon vypozorovala majitelka pálenice v Janové Denisa Mezníková. „Střídají se švestkové a jablečné roky. Letos to vypadá na jablka. Obecně, bylo studené jaro, všechno je později. Rané odrůdy už by měly být zralé a není to tak,“ popsala.

„Uvidíme, co přinese podzim,“ dodala.

Pálenice zdražují

I tady oproti loňsku mírně zdražili, litr absolutního alkoholu tu vyjde na 295 korun.

Pálenice Bublík ve Valašském Meziříčí začala se zpracováváním kvasu minulý týden. Podle slov spolumajitelky se i tady rozjíždí sezona pomalu. Zákazníci tvrdí, že úroda se v různých lokalitách liší. Někde je ovoce dost, jinde ani na buchtu. Kde bylo vloni čtyři tuny ovoce, nenaplní letos ani kyblík.

Nezralé plody padají

První vlna pálení začala skorými jablky.

„Za chvíli budou hrušky, podle mých informací je obecně i dost jablek. S trnkou je to letos horší, padají ze stromů ještě nezralé. Takové ovoce do kvasu dát nemůžete,“ upozornila Irma Vachníková.

„Se slivovicí to asi nebude letos moc slavné, ale uvidíme. Stejně to nedokážeme ovlivnit. Třeba to zachrání jablka a sezonu potáhneme až do jara. Necháme se překvapit,“ uzavírá páleničářka.