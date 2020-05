„Začínal jsem zvažovat a řešit i jiné nabídky. Nevěděl jsem, jestli budu pokračovat, takže něco rozjednaného jsem měl, ve hře bylo víc adeptů,“ přiznal pro Deník Gába, jenž registroval především poptávku z konkurenčních klubů Chance ligy a mezi variantami se objevil i interes z ciziny.

„Prioritou pro mě byl Vsetín, takže jsem rád, že to tak dopadlo,“ pochvaloval si.

Komplikací v jednání byla nejistá finanční situace kvůli pandemii koronaviru, jež nejen Vsetínu pořádně zkomplikovala jednání se sponzory i hráči.

„Čekalo se, jak se vše vyvrbí ohledně současné situace. Vedení Vsetína mi volalo pár dní zpátky a ptali se, jestli bych měl zájem, jestli ještě nic nemám. Furt jsem byl nerozhodný. Rozhodlo, že jsem tam strávil poslední dva roky, zvykl jsem si na lidi na hokeji i mimo něj. Jezdím tam rád,“ vykládal rodák z Písku, jenž byl zrovna čtyřhodinové cestě domů.

„Ve Vsetíně jsem celý týden do pátku. Vzhledem k tomu, že víkendy jsou nyní volné a v sezoně se domů moc nedostaneme, tak my, co jsme odjinud, toho využíváme,“ pochvaloval si Gába možnost vyrazit za svými nejbližšími.

"Čistka v kádru"

I během uvažování nad vlastní budoucnosti na dálku sledoval, jaké výrazné změny se na Valašsku dějí. Trenéra Jiřího Dopitu nahradila jiná klubová legenda Jan Srdínko. Po roce opět proběhla „čistka“ v kádru.

Polovina loňského týmu je pryč, naopak přišli zatím jen dva zkušení hráči obránce Lubomír Štach a útočník Jakub Babka a kvarteto mladíků (Gajarský, Jenáček, Bartko, Půček).

„Je to nepříjemné. Je to škoda, ale nastala situace, kterou ještě nikdo z nás nezažil a už asi ani nezažijeme. Vyřešilo se to takhle, teď přišli noví kluci. S nimi se ale ještě pořádně ani neznám, protože my gólmani trénujeme zvlášť a neměl jsem možnost je blíž poznat. Snad bude tým poskládaný dobře,“ doufá Gába.

I proto s vyhlašováním postupových cílů je gólman Vsetína velmi patrný.

„Osobně mám vždy ty nejvyšší cíle, ale mluvit o postupu jsou pro mě silná slova. Lidi si řeknou, mají ambice na extraligu, pak prohrajeme dva zápasy za sebou a je zle. Nerad vyhlašuji cíle, když ještě ani není zamražený led. Musíme jít postupnými kroky tomu naproti. Rozhodně chceme vyhrávat, a když vedení řekne, že ambice jsou nejvyšší, půjdeme za tím,“ vzkázal Gába.

Mladé dvojky

Pětadvacetiletý gólman by měl po odchodu Ondřeje Bláhy plnit roli jasné týmové jedničky za dvojicí mladíků Jakub Málek – David Sachr.

„Samozřejmě vytížení bych měl mít větší, protože už na to mám věk a zkušenosti. Na sezonu se snažím co nejlépe připravit a odvádět co nejlepší výkony,“ vzkázal Gába.

Konkurence v podobě zkušenějšího kolegy, který by mu dýchal na záda, chybět nebude.

„S mladými kluky to bude to samé. Brankářská profese jde rychle dopředu, mladší kluci jsou v některých věcech dokonce před námi, protože se spousta věcí změnila, dělají se jinak. Kluci jsou šikovní a pracovití. Konkurence mezi námi bude. Jistotu, že budu chytat, mít nebudu,“ myslí si Gába, který také nesouhlasí s uvažovaným uzavřením extraligy.

„To není dobrá věc z několika důvodů. Samozřejmě bossové klubů to kvitují, ale pro hráče a fanoušky by to bylo špatné rozhodnutí. Jen, když si vzpomenu, jak jsem se dva dny těšil na rozhodující zápas o záchranu v extralize mezi Litvínovem a Kladnem. Pro lidi je zajímavé sledovat boj o udržení, který se může hrát klidně do posledního zápasu jako letos. Hlavně by se měl systém soutěží sjednotit na několik let dopředu a ne každý rok měnit a překopávat pravidla od mládežnických soutěží až po extraligu,“ myslí si Gába.