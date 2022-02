Správa železnic mezitím pokračuje v přípravě rekonstrukce vsetínské železniční stanice, do níž hodlá ve stejném časovém období investovat přes tři miliardy korun. Vsetín se tak po dokončení všech prací dočká moderního dopravního terminálu, integrujícího železniční a silniční dopravu. V centru města se také navýší parkovací kapacity a zlepší dopravní infrastruktura.

„Budova bývalých barev – laků ustoupí novým záměrům. V brzké budoucnosti do těchto míst bude částečně zasahovat přeložená železniční vlečka vedoucí do areálu Lesů a statků Tomáše Bati a částečně pak nové autobusové nádraží včetně přístupové silnice do plánovaného parkovacího domu,“ nastínil starosta Vsetína Jiří Růžička.

Tato konkrétní investice odčerpá z rozpočtu města necelý milion korun. Stavební práce potrvají dva měsíce.

Vsetínskou radnici čekají v letošním roce dvě klíčové veřejné soutěže.

„Zvlášť budeme soutěžit stavební přeměnu přednádraží a zvlášť zanádraží. Věřím, že vše proběhne bez problémů a stavební práce se nám podaří letos zahájit,“ uvedl starosta.

Lázně ve Vsetíně už zdražily, od března si připlatíte i v rožnovském bazénu

V zanádraží chce město začít se stavbou mostu přes mlýnský náhon v sousedství volejbalových kurtů Na Lapači. V přednádraží je v plánu zahájení stavby podchodu pod Nádražní ulicí, který propojí podzemní parkoviště pod Náměstím Jarmily Šulákové s budoucí novou výpravní budovou.

„Podchod pak povede dále pod kolejištěm až na Lapač, přičemž tuto část bude realizovat Správa železnic,“ doplnil Růžička.

V souvislosti s výstavbou nádraží je podle starosty nutné rekonstruovat také kanalizaci na ulici U Hřiště mezi kříženími s ulicemi Smetanova a Nádražní. Ve druhém čtvrtletí ji zajistí společnost Vodovody a kanalizace Vsetín.

Správa železnic mezitím pokračuje ve stavební činnosti související s rekonstrukcí železniční stanice Vsetín. „V samotné stanici i v úseku směrem k Ústí pokračují práce na trakčním vedení. Jde především o stavbu základů trakčního vedení a montáž stožárů. Probíhá také příprava přístupových komunikací na stavbu,“ přiblížil tiskový mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Jeho kolegyně Nela Friebová pro Deník dodala, že v letošním roce budou probíhat práce také na železničním svršku, spodku, mostních objektech, zabezpečovacím zařízení a na komunikaci včetně podchodů Na lapači a Křivačkárna – Štěpánská.

„Stavbaři se zaměří také na pozemní objekty – tankovací stanice, dopravní terminál, technologické objekty,“ doplnila Friebová.

Původní nádražní budovu nechá Správa železnic odstranit protože je v nevyhovujícím dispozičním a technickém stavu. „Bude nahrazena dopravním terminálem. Letos v březnu dojde k odstranění nevyužívané části za průchodem,“ přiblížila mluvčí.

Plánovaný terminál bude mít dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží komunikačně propojené s navazujícím podchodem. Hlavní čekací plochy pro cestující budou umístěny v odjezdové hale v prvním podlaží. Navazovat budou přímo na pokladny.

V nejvyšším podlaží nad pokladnami vznikne zázemí pro zaměstnance včetně šaten. V suterénu objektu pak budou umístěny technologické místnosti a hygienické zařízení pro cestující. Prostory budou propojeny otevřeným schodištěm s výtahem a eskalátory.

Dojde také k redukci a novému uspořádání kolejiště tak, aby mohla být na nádraží zřízena nástupiště s bezbariérovým přístupem pro cestující. Nová výpravní budova, která nahradí tu současnou, bude sloužit jako společný odbavovací terminál pro drážní i autobusovou dopravu.

Autobusové nádraží bude z toho důvodu přemístěno blíže tomu vlakovému. V sousedství dopravního terminálu vyroste parkovací dům s kapacitou 310 stání a mezi ním a budovou polikliniky pak nová okružní křižovatka.