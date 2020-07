Těmito slovy hodnotil vodák Jan Česnek tragickou událost na tak zvaném Malém Hověžáku, tedy splavu v Hovězí po té, co v něm utonuli dva vodáci. Po měsíci se na místě tragické události objevil záchranný systém, který tam v osudný den chyběl.

„To je to, co mě zaráží - na velkém hovězském splavu, který je asi o kilometr výš záchranné pomůcky jsou. Je tam záchranná podkova a lano na obou březích. Přitom není tak nebezpečný jako malý Hověžák. To by se mělo změnit,“ řekl v reakci na tragickou událost z konce června Česnek.

Lano a házecí podkova jsou od tohoto týdne i u Malého Hověžáku na obou březích Bečvy. Nainstalovali je tam pracovníci Povodí Moravy (PMO). Je ale pravda, že ještě před měsícem se s tímto nebezpečným jezem vůbec nepočítalo.

Záchranné prvky a informační cedule umísťuje z dobré vůle a pořizuje z vlastních prostředků PMO.

„Při výběru jezů spolupracujeme s vodáky a společně s Českým svazem kanoistů vytipováváme ty nebezpečné. Asociace vodní turistiky a sportu v letošním roce sestavila seznam nejproblematičtějších jezů. Stupeň v Hovězí v tomto seznamu nebyl,“ sdělil před měsícem Deníku mluvčí PMO Petr Chmelař.

Podle PMO je malý hovězský jez vedený jako nesjízdný a lodě se zde běžně přenášejí.

„Proto ani nebyl vytipovaný jako problematický. K osazení bezpečnostních prvků jsme se rozhodli my, a to na základě tragické události z června, která nás velice mrzí,“ vysvětlila Jana Kučerová z PMO.

Podotkla, že v průběhu výroby a přípravy, kontaktovala MPO také obec Hovězí s žádostí o toto osazení.

Mohou zachránit lidský život

Starosta Hovězí Antonín Koňařík po tragédii upozornil na to, že se tu nejedná o první neštěstí. Slíbil, že vedení obce podnikne kroky směřující k většímu bezpečí.

„Hned na první radě jsme to projednali a Povodí Moravy jsme požádali, aby osadili bezpečnostními prvky i malý splav,“ informoval.

Záchranné prvky mají podle jeho slov na místě význam.

„Kdyby náhodou se něco podobného stalo, kruh a lano už je tam. Vodáci nemusí lítat po chalupách a shánět nějaké prostředky k vytažení tonoucích. Bude to při ruce s možností zachránit lidský život. Snad to nebude nikdy potřeba,“ dodal Antonín Koňařík.

Malý splav v Hovězí se po osazení varovnými cedulemi, lanem a házecí podkovou řadí mezi patnáct dalších, které už PMO záchrannými prvky vybavilo.

Varovné cedule obsahují údaje o přesné poloze místa v GPS souřadnicích pro přivolání složek IZS.

„Dále jsou na nich bezpečnostní pokyny v českém a anglickém jazyce a také základní instruktáž první pomoci. Současně jsou tu záchranné prvky v podobě pěnové podkovy a třicetimetrového lana,“ přiblížila Jana Kučerová z PMO.

Připomněla, že v roce 2014 bylo ve spolupráci s Českým svazem kanoistů jen na Valašsku vytipovaných sedm nebezpečných jezů, u kterých umístili varovné cedule spolu se záchrannými prvky.

Snad vše nezničí vandalové

Jezy vybavuje PMO z vlastních prostředků.

„Po instalaci je pak předáváme Českému svazu kanoistů, který se už stará o jejich údržbu. Vybavení jednoho jezu přijde asi na pětatřicet tisíc korun,“ informoval generální ředitel PMO Václav Gargulák.

„Doufejme, že nově osazené záchranné prvky nebudou terčem vandalismu a krádeží, tak jak se s tím běžně setkáváme například v blízkosti cyklostezek,“ dodal generální ředitel.

Přestože správce toku nemá povinnost tyto cedule osazovat, přispívá jejich umístěním k možnosti záchrany životů při koupání pod jezy nebo jejich sjíždění na lodi.

„Současně důrazně apelujeme na vodáky, aby dodržovali zákazy, respektovali doporučení informačních cedulí a nepodceňovali nebezpečí při sjíždění jezů a divokých vod,“ uzavřela Jana Kučerová z Povodí Moravy.

Info z cedule

Nehoda na jezu

1. Zavolej 150, nebo 112

2. Nezmatkuj, zklidni se, vyhodnoť situaci

3. Signalizuj lodím nad jezem opuštění řeky

4. Záchrana

POUŽIJ házečku, kruh s lanem nebo třeba kotevní lano lodě s navázanou vestou

- vyber takové místo k hodu na břehu, aby tě lano nestrhlo do vody

- zavolej na plaváčka a navaž s ním oční kontakt

- hoď jeden konec lana, druhý pevně drž

- po zachycení přitahuj lano šikmo dolů od jezu

5. Improvizuj s rozmyslem, do jezu nevstupuj!

6. Neutop se, minimalizuj rizika