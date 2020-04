„Už se stalo několikrát, že jsme se dostali do výjezdů k pacientovi, u něhož byla později potvrzená nákaza Covid-19,“ uvedl za Krajskou zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje (ZZS ZK) záchranář a tiskový mluvčí Petr Olšan.

Ten současně připomněl, že záchranáři mají k dispozici biohazard tým, který nakažené pacienty převáží speciální sanitkou nejčastěji na infekční oddělení uherskohradišťské nemocnice.

Skrytá hrozba

Nebezpečnost nákazy spatřují zdravotníci především v tom, že se její příznaky u nakaženého pacienta nemusí navenek projevit či jsou téměř stejné jako u běžné chřipky.

„Prakticky nyní musíme ke každému pacientovi přistupovat i s ohledem na to, že může být nakažen koronavirem. To prostě jinak nejde,“ vysvětlil Petr Olšan.

U každého pacienta krajští záchranáři tak zasahují vybaveni ochrannými pomůckami, které je chrání.

„Něco jsme dostali, ale potřebovali bychom víc ochranných obleků, protože vždy musíme zvažovat, jestli je máme použít, či ne,“ přiblížil mluvčí krajských záchranářů.

„Ale například pečovatelské domy a domovy pro seniory jsou na tom určitě hůře než my,“ dodal.

Sami záchranáři očekávají, že největší vypětí mají ještě před sebou.

Nakažených i práce bude přibývat

„Bude se testovat čím dál více lidí, a tak bude odhaleno mnohem více nakažených. Ta křivka poroste nahoru,“ míní Petr Olšan.

Spolu s kolegy zůstává pozitivní, tedy aspoň na mysli.

„Dobrá nálada? Ale ano, zkoušíme se třeba doma odreagovat, odpočinout si od toho všeho. I mezi sebou se snažíme vytvářet dobrou náladu, aby se z toho člověk nezbláznil,“ usmál se Petr Olšan.

On i všichni zdravotní záchranáři Zlínského kraje děkují lidem za jejich projevenou solidaritu, jejich ocenění v podobě jídla, roušek a dalších věcí, které jim zaslali.

„Velmi si toho vážíme, děkujeme. Ještě bychom chtěli poprosit, aby se lidé snažili roušky poslat pro domovy a sociální zařízení. Tam to také potřebují, personál i klienti, kteří jsou, bohužel, nyní nejohroženější skupina,“ požádal Olšan.

„V současnosti je nutné být obezřetný a u každého pacienta hodnotit stupeň infekčního rizika. Už od dispečinku probíhá vyhodnocení stavu pacienta, kdy je mu přiřazen tzv. stupeň infekčního rizika, který je vyjádřen barvou. Červená pro pacienta s potíži velmi pravděpodobně způsobenými infekcí Covid 19. Žlutá pro pacienta s nespecifickými potíži, které mohou být způsobené infekcí. Zelená pro pacienta, u něhož je riziko nízké. S ohledem na to, že ochranných pomůcek je omezené množství, se tak snažíme předejít plýtvání. Když to hodně zjednoduším, ochranný oblek a kromě něj i respirátor, štít, brýle a rukavice použijeme u červeného rizika. U ostatních rizik pak zejména respirátor, štít a rukavice. Posádka na místě stav pacienta hodnotí také. Jejím úkolem je definitivně určit stupeň rizika a vyhodnotit, zda pacient potřebuje urgentní převoz do nemocnice, zda je možné transport odložit a na místo povolat biohazard tým, nebo pacienta ponechat doma a další péči zajistit cestou praktického lékaře.“ Dorian Pfeifer, člen biohazard týmu ZZS ZK a náměstek pro léčebnou péči ZZS ZK.