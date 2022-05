A také místo slavnostního zahájení nebylo zvoleno náhodně. Soutěska u Čertových skal směrem z Lidečka k Lužné totiž patří mezi nejkomplikovanější a také nejnákladnější úseky celé zhruba jedenáct a půl kilometru dlouhé trasy.

„V zúženém místě vede hlavní silnice I/57, železniční trať, protéká zde i říčka Senice. Také proto z celkových nákladů na druhou etapu u nás v Lidečku ukrojíme největší část – sto devět milionů korun,“ uvedl starosta Lidečka Vojtěch Ryza.

Nelehký a nákladný úkol ale čeká stavitele (slovenská společnost Doprastav) i v dalších obcích, kterými bude druhá část stezky Bevlava procházet. Například ve Valašských Příkazech, která je s třemi sty obyvateli nejmenší vesnicí na trase, se počítá s proinvestováním více než 71 milionů korun.

„To je vzhledem k velikosti naší obce obrovský ranec peněz,“ připouští starostka obce Oldřiška Vaňková.

Stezka ve Valašských Příkazech povede souběžně se silnicí I/57 a bude kopírovat tok potoka Brumovka.

„Máme tam tři raritní úseky, kdy stezka povede nad úrovní potoka Brumovky, kde ji bude potřeba podepřít pilotami. Jde o takzvané krakorcové konstrukce, které budou určitě atraktivním prvkem, ale jsou samozřejmě velmi, velmi finančně i technicky náročné,“ řekla Vaňková.

SFDI poskytne přes 193 milionů korun

Právě komplikovaný terén, který si na řadě míst žádá náročná technická řešení, se promítá do vysoké celkové ceny za II. etapu stavby cyklostezky Bevlava. Ta činí 262 milionů korun. Je zřejmé, že bez významné podpory státu a také Zlínského kraje, by Sdružení obcí Hornolidečska, které je investorem, stavbu samo uskutečnit nemohlo.

Nejvýznamnějším partnerem po finanční stránce se stal Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI).

„Shodou okolností právě v tomto týdnu zasedal výbor fondu v čele s ministrem dopravy a bylo schváleno navýšení (podpory) o téměř deset milionů korun. Celkový příspěvek na tuto akci z našeho rozpočtu tedy bude přes 193 milionů korun,“ uvedl ředitel SFDI Zbyněk Hořelica.

Kraj schválil dalších třicet milionů

Více než dvaceti miliony už přispěl také Zlínský kraj. A podle krajského hejtmana Radima Holiše jsou další peníze připravené. „Rada kraje jednomyslně podpořila dalších třicet milionů korun, které navrhujeme zařadit do rozpočtu roku 2023, aby se podařilo stavbu úspěšně dokončit,“ přislíbil v pátek pod Čertovými skalami hejtman Holiš.

Druhá etapa cyklostezky Bevlava navazuje na první část, která byla úspěšně dokončená a zkolaudovaná v roce 2020.

„První část vede z Ústí u Vsetína, přes Leskovec, Valašskou Polanku do Lužné. Náklady této etapy činily 104 milionů korun a na jejich úhradě se mimo členské obce Hornolidečska podílel Státní fond dopravní infrastruktury a Zlínský kraj,“ připomněl Josef Daněk, starosta Valašské Polanky a také předseda Sdružení obcí Hornolidečska, do kterého patří patnáct obcí z této části Valašska.

Hlavní cíl: Dostat cyklisty z nebezpečné silnice

Bevlava je dálkovou nadregionálně významnou trasou, která propojí Českou a Slovenskou republiku.

„Respektive už vybudovanou Cyklostezku Bečva a cyklostezku podél Váhu, tedy Vážskou cyklomagistrálu,“ řekl Daněk. Dokončená už je také jižní část Bevlavy, sedmadvacet kilometrů dlouhý úsek z Valašských Klobouk přes Brumov-Bylnici a Vlárský průsmyk do Nemšové na Slovensku.

Nejdůležitějším přínosem nové cyklostezky bude podle Josefa Daňka zvýšení bezpečnosti a odklonění cyklodopravy z frekventované silnice I/57, která Hornolidečskem prochází.

„Lidem v našich obcích se podél této cesty žije čím dál hůře. Na vině je zvyšující se intenzita hlavně kamionové dopravy na této mezinárodní trase,“ vysvětlil Daněk.

Hotovo bude na konci příštího roku

Podle něj navíc doprava ještě zhoustne, až budou dobudované další plánované významné dopravní stavby – Palačovská spojka na Valašskomeziříčsku a napojení na rychlostní silnici R49.

„Stavbou stezky Bevlava tak nesledujeme jenom zlepšení technické vybavenosti obcí pro rozvoj turistiky, ale hlavně zajištění bezpečnosti pro chodce a cyklisty, kteří se potřebují na kole i pěšky bezpečně dostat do školy, do zaměstnání, z obce do obce,“ zdůraznil Josef Daněk.

A kdy se mohou cyklisté těšit na svezení po novém úseky stezky Bevlava?

„Termín dokončení stavby je stanovený na konec roku 2023. Nejpozději na jaře 2024 už bychom po ní tedy mohli frčet na kole,“ doplnil termín starosta Horní Lidče Josef Tkadlec.