Celý incident se stal toto pondělí v areálu jedné holešovské firmy. Svou roli při tom sehrál i alkohol.

„Zhrzený muž nejprve zakoupil kuchyňský nůž a poté odjel do Holešova do svého zaměstnání, kde oba cizinci pracovali. Na dvoře firmy pak stejně starého známého vyhledal a po slovní i fyzické potyčce ho bodl do břicha,“ popsala mluvčí.

Vražda v Holešově: Podezřelého cizince zadrželi ve Fryštáku

Vrah následně utekl.

„Napadený muž, i přes veškerou snahu záchranářů na místě svým zraněním podlehl,“ popsala mluvčí. O pár hodin později policisté zadrželi vraha na autobusové stanici ve Fryštáku.

„Obviněnému nyní za tuto trestnou činnost hrozí dvanáct až dvacet let za mřížemi,“ dodala Kyšnerová.

Kriminalisté už spis s žádostí o podání návrhu na vzetí obviněného do vazby předložili na krajské státní zastupitelství. O uvalení vazby bude rozhodovat soud.