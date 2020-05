Kameninové a železné hrnce na kamna s pecí a otevřeným ohništěm, dřevěný škopek pod lavici, na ni pak košík z proutí. Ještě chybí poličky a obrázky na stěnách, na postel přibudou peřiny a na truhlu vedle lůžka výbavička pro novorozeně.

„Výsledkem bude expozice věnovaná šestinedělí,“ prozrazuje Helena Cviklová, kurátorka sbírky a garantka areálu Valašská dědina v rožnovském skanzenu, kde se chalupa z Prlova nachází.

Hotovou expozici, která byla od roku 2018 nepřístupná kvůli rekonstrukci historického stavení, si návštěvníci skanzenu budou moci prohlédnout od 25. května.

Šestinedělí, které vybavení chalupy odráží, je období šesti týdnů po porodu, kdy měla být žena v jakési „ochranné“ lhůtě. Měla setrvávat v domě a mít veškerou péči a klid na lůžku. „Takže zde můžeme vidět vybavení pro novorozeně i ‚kút‘ pro rodičku. V minulosti se to dělávalo tak, že postel byla od zbytku místnosti oddělená plachtou, aby rodička měla klid,“ popisuje Helena Cviklová.

Šestinedělce se nosila polévka i pálenka na posilněnou

Vysvětluje také, proč je na stole naaranžované občerstvení a láhev s kořalkou.

„Za šestinedělkou chodily ženy z okolí či příbuzné a nosily jí něco na posilnění. Obvykle se nosívala kuří polévka, bábovka a nechyběl ani sladký likér, aby rodička nabyla sil,“ připomíná kurátorka.

Chalupa, v níž je expozice umístěná, patřila mezi nejstarší v Prlově. Podle posledního majitele se jí také říká Polčákova chalupa. Třebaže nyní je její vnitřní vybavení zaměřené na příchod novorozeněte do domácnosti, do Valašského muzea se stavení původně dostalo z jiného důvodu.

„Bylo to mimo kvůli tomu, že Prlov je vesnicí, kde byli za druhé světové války aktivní partyzáni a právě v této chalupě našli během války svůj úkryt. Lidé jim poskytovali pomoc a krutě na to doplatili. Část vesnice byla vypálena,“ připomíná Helena Cviklová. V muzeu nyní uvažují, že v příštích letech expozici věnovanou partyzánům do chalupy vrátí.

Před sezonou je třeba zkontrolovat tisíce exponátů

Za každoroční přípravou expozic v chalupách ve Valašské dědině i dalších areálech se každoročně skrývají desítky hodin mnohdy doslova mravenčí práce. Pracovníkům muzea při ní projdou rukama tisíce exponátů, které je třeba pečlivě zkontrolovat, očistit, zbavit případné koroze či škůdců.

Konkrétně ve Valašské dědině jich jsou těchto předmětů asi čtyři tisíce, v Dřevěném městečku a Mlýnské dolině pak po dvou tisících.

Nezřídka je potřeba odborného restaurátorského či konzervátorského zásahu. Ty se odehrávají na specializovaném pracovišti muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. V případě chalupy z Prlova se odborníci museli podrobněji podívat například na historický kredenc.

„Při čistění jsme přišli na to, že pod svrchní krémovou barvou se nachází jiná původní barva – starorůžová až červená. Rozhodli jsme se, že mnohem autentičtější a blíže realitě bude když nepůvodní světlou vrstvu odstraníme a necháme červenorůžovou,“ přiblížila Markéta Šimčíková, vedoucí oddělení péče o sbírky Valašského muzea v přírodě.

Například v loňském roce prošlo konzervátorsko-restaurátorským zásahem bezmála 250 sbírkových předmětů sloužících jako exponáty v areálech Valašského muzea v přírodě. Postarali se o ně pracovníci oddělení péče o sbírky s vydatnou pomocí dobrovolníků z řad Muzejního spolku.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm je pro veřejnost otevřené od pondělí 11. května.

„Návštěvníci si mohou za zvýšených hygienických podmínek prohlédnout exteriéry muzea a užít si jarní dny v prostředí historického areálu za cenu mimosezónního okružního vstupného. K povinnostem ovšem patří vstoupit do areálu se zakrytými dýchacími cestami a dodržovat stanovené odstupy minimálně dva metry s výjimkou členů domácnosti. Ve vstupní budově si návštěvníci musí dezinfikovat ruce,“ přiblížil ředitel muzea Jindřich Ondruš.

Úplné otevření areálů Valašského muzea v přírodě včetně interiérů a zahájení nové návštěvnické sezóny je naplánováno na 25. května.