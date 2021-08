ROZHOVOR/ Opravená sportoviště, sídliště, kino, knihovna či smuteční síň, zahájení rekonstrukce náměstí i znovuoživení kultury po složitých „covidových“ měsících. To vše jsou věci, které těší starostu Valašského Meziříčí Roberta Stržínka.

Valašské Meziříčí - starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek | Foto: se svolením Roberta Stržínka

Návštěvníky města s chutí pozval do letního kina či na koncert do amfiteátru, na procházku zámeckým parkem, do galerií či gobelínky nebo třeba na ochutnávku piva do dvou místních pivovarů.