Pejskaři se vymlouvají na nedostatek sáčků. Ty ovšem ze stojanů lidi kradou. Radnice intenzivně hledají řešení.

„Rokytnice je naprosto příšerná, neustále samé hromádky a v zimě je to úplná hrůza. Děcka místo od sněhu chodí špinavé od výkalů.“

„Super by byly i koše a sáčky, které jsem ještě nikde nepotkala.“

„Když v paneláku je víc domácích mazlíčků než dětí, tak to přesně takhle vypadá. A pak si to na podrážkách nosíme až domů.“

„V Luhu to máme stejné, také malé stále umývám boty. Pak pusťte dítě ven.“

„Vyfotit a řešit! Upozorňovat! Pes nemůže za svého páníčka. Všechno je v lidech.“

Desítky reakcí se sešly Deníku k tomuto věčnému problému. „Nepejskaři“ se zlobí na pejskaře, ti se zase hájí, že po sobě uklízí.

„Venčím jen u Bečvy nebo v parku na Trávníkách. Sáčky mám, koše tam jsou. Prasatům co po svých psech nesbírají, bych to nejraději rozetřela po ksichtě. Dělají ostudu těm, co poctivě uklízí,“ zlobila se Danuše Navrátilová ze Vsetína.

Tereza Marečková si postěžovala na nedostatek košů.

„Po psovi vždy uklízím, ale je pravda, že Sychrov a počet košů se dá popsat jen slovy katastrofa. Sáčky jsem nikde ani neviděla, vždy nosím svoje,“ komentovala.

Podobné zkušenosti má Lucie Matošková.

„Sáčky mám vlastní, občas si naberu zásobu v kolonce. Koše nic moc, ale na pochody s hovínkem jsem za těch patnáct roků se psem zvyklá,“ svěřila se.

Martina Trpíková ze Vsetína platí poplatky za dva psy.

„Koše a sáčky jsou jen v kolonce, jiná sídliště jsou bez. Kam jdou ty tisíce, které město vybere?“ ptala se rozzlobeně.

Na chyby lidí podle ní doplácí psi.

„Lidi se pak mstí psům, například rozsévají otrávené návnady a tak. Přitom by potrestat potřebovali páníčci,“ míní.

Vsetínská radnice neeviduje výrazné stížnosti na množství exkrementů či porušování vyhlášky. Největší problém bývá po zimě, kdy sleze sníh. Strážníci průběžně udělují pokuty v řádech stovek korun. Přitom za znečišťování veřejného prostranství hrozí sankce až deset tisíc korun.

Starosta Vsetína Deníku sdělil, že k poslednímu srpnu úřad registruje 1 652 psů.

„Obecně platí, že peníze z poplatků jsou příjmem městského rozpočtu. Poplatky za psy nejdou cíleně do psího hospodářství. Za úklidy exkrementů, které mají na starosti technické služby, za instalaci a udržování košů i sáčky platíme víc, než kolik vybereme na poplatcích za psy. Peníze z rozpočtu technickým službám jdou, takže svým způsobem putují i na úklid po psech,“ přiblížil Jiří Růžička.

Na vysvětlenou k chybějícím košům a sáčkům starosta uvedl, že jsou často terčem vandalů.

„Stojany čelí nájezdům lidí, kteří si berou sáčky domů a používají je na svůj komunální odpad. Koše na exkrementy jsou zničené a nefunkční. Z tohoto pohledu uznávám, že v současné době jich dost není,“ přiznal Jiří Růžička.

Zároveň ujistil, že se situací zabývají a není vyloučené, že s mizejícími sáčky si poradí podobně jako ve Valašském Meziříčí.

Podle tamního mluvčího jsou všechna Meziříčská sídliště vybavená koši na psí exkrementy.

„V centru je jich více a v okrajových částech méně. Sáčky na psí exkrementy nedáváme, protože je lidé hned po doplnění ukradnou. Proto je dostane každý obyvatel na pokladně města při zaplacení poplatku na celý rok. Je to tak pro všechny spravedlivé,“ vysvětlil Jakub Mikuš.

Ve Valašském Meziříčí platí lidé za jednoho psa 1 260 korun, po Rožnově pod Radhoštěm jsou druhým „nejdražším“ městem. Krajský Zlín vybírá od majitelů psů tisíc korun, v Hulíně je to šest set.

Nejvíce spokojení jsou pejskaři v Uherském Hradišti. Tam od Nového roku neplatí nic. Zrušení poplatků ze psů nemělo podle mluvčího žádný prokazatelný vliv na dodržování veřejné vyhlášky ohledně znečišťování veřejných prostranství.

„V poslední době evidujeme pouze několik stížností na neuklizené exkrementy po psech, což se nijak neliší od doby, kdy ještě byly poplatky ze psů zavedené,“ informoval Jan Pášma.

Na území města a městských částech je celkem dvacet devět stojanů se sáčky, které pravidelně doplňují.

„Tyto stojany mají mezi majiteli psů pozitivní ohlas, proto město počítá s jejich dalším rozvojem,“ uzavřel Pášma.

Výše poplatků v kraji:

Rožnov pod Radhoštěm: 1 500,-; za každého dalšího sazba zvýšená o 50%

Valašské Meziříčí: 1 260,-; za každého dalšího sazba zvýšená o 50%

Vsetín: 1 200,- za prvního psa, za každého dalšího 1 800,-

Zlín i Bystřice pod Hostýnem: 1 000,-; za každého dalšího 1 500,-

Kroměříž: 800,-; za každého dalšího 1 200,-

Hulín: 600,-; za každého dalšího sazba zvýšená o 50%

Uherské Hradiště: 0,-; poplatky od 1. 1. 2020 zrušeny