Cílem bylo zjistit, zda dopravci plní všechny technickoprovozní standardy dle uzavřených smluv.

„Během úterý 11. května naši zaměstnanci zkontrolovali autobusy a vlakové soupravy všech dopravců Integrované dopravy Zlínského kraje. Celkem se jednalo o 65 spojů. Během kontrol zjistili přes dvacet nedostatků, z toho jednu závažnější závadu,“ uvedl vedoucí dopravního úseku KOVED František Brachtl.

MENŠÍ ZÁVADY, ALE I NEFUNKČNÍ DVEŘE

Jako závažná závada byly vyhodnoceny oboje nefunkční dveře na jedné straně vozidla ve vlakové soupravě Českých drah v úseku Otrokovice – Hulín.

„Z menších závad byl pak víckrát zjištěn nefungující vnitřní panel nebo hlášení pro cestující, případně nefungující klimatizace. V některých vozidlech neměl řidič oblečený stejnokroj,“ upozornil Brachtl.

Z jednotlivých zjištěných nedostatků se kontrola setkala například s chybějícím toaletním papírem na WC, v jednom případě řidič vydal nesprávnou jízdenku, v jedné vlakové soupravě nefungovala elektrická zásuvka apod.

Jediným dopravcem, u něhož žádné nedostatky zjištěny nebyly, je podle Františka Brachtla společnost TQM Holding.

DOPRAVCI MAJÍ TÝDEN NA VYJÁDŘENÍ

„Dopravci mají týden na vyjádření ke zjištěným nedostatkům. Následně společnost KOVED navrhne Zlínskému kraji udělení sankcí za nedodržení standardů. Navrhovaná celková výše sankcí bude cca 25 tisíc korun,“ uzavírá Brachtl.

Smluvními dopravci Integrované dopravy Zlínského kraje jsou:

Arriva Morava, a.s. (Zlínsko),

ČSAD Bus Uherské Hradiště, a.s. (Uherskohradišťsko a Valašskokloboucko),

konsorcium Transdev Morava s.r.o a TQM Holding s.r.o. (Vsetínsko a Valašskomeziříčsko)

a Z-Group BUS a.s. (Kroměřížsko).

Regionální železniční dopravu zajišťují společnosti České dráhy a.s. a Arriva vlaky s.r.o.