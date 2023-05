ŘSZK obdrželo pro letošní rok na modernizaci silnic II. a III. třídy státní dotaci 208,409 milionu korun (vloni to bylo necelých 159 milionů). „Je to významný objem prostředků, který nám umožňuje zlepšovat stav silnic II. a III. třídy ve větším rozsahu, než by bylo možné pouze z peněz Zlínského kraje,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.