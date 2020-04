OSLAVA VELIKONOC V DŘEVĚNÉM MĚSTEČKU

Oslavou Velikonoc žil areál Dřevěného městečka v rožnovském Valašském muzeu v přírodě. Tisíce návštěvníků přilákal už sobotní jarmark s řemeslníky, kteří se do skanzenu sjeli z různých koutů Valašska, Moravy i Slovenska. Bylo jich tolik, že se všichni do areálu ani nevešli. Stánky byla proto lemována už cesta k muzeu vedoucí přes rožnovský městský park.

K vidění a zakoupení bylo vše, co k Velikonocím tradičně patří. Pletení nezbytných tatarů předváděli ve skanzenu mladí členové Českého svazu ochránců přírody z Rožnova pod Radhoštěm. Základem pro jejich výrobu je zajistit si dostatečné množství potřebného vrbového proutí. „Ať už na kole nebo v autě jsme kvůli tomu objeli doslova celý Rožnov. Úspěšní jsme byli například v místní části Kramolišov,“ prozradil jedno z míst mladý ekolog Josef Čermák.

Kraslice, píšťaly i hudební vystoupení

Bohatě zdobené Blatnické kraslice zase přivezla do Dřevěného městečka Marie Čiháková. „Řadu tradičních vzorů mě naučila má babička. Dělám ale také moderní vzory,“ prozradila tvůrkyně. Že své řemeslo zvládá skutečně dokonale, potvrzoval početný shluk zvědavců, kteří stáli u jejího stánku v podstatě nepřetržitě. „Sama jsem několikrát zdobení kraslic zkoušela jen tak pro sebe doma, ale tady tyto vzory jsou neuvěřitelné,“ nešetřila chválou Marie Příleská, která se do valašského muzea přijela podívat až z Přerova.

Velký zájem byl také o lidové hudební nástroje z dílny Víta Kašpaříka z Velkých Karlovic. „Dětem se hodně líbí menší píšťalky. Dospělým zase koncovky, na které si snadno dokáží sami zahrát bez předchozích zkušeností,“ prozradil Kašpařík, který je ve skanzenu tradičním hostem.

Nejen jarmareční zboží a výrobky řemeslníků bylo to, co v uplynulých třech dnech lákalo do skanzenu návštěvníky. Velký prostor patřil hudebním vystoupením. V areálu se postupně vystřídali muziky Jánoš, Staré Gatě, Javořina, Soláň, Kotár či Terchovská muzika souboru Pupov.



VELIKONOCE 2010 V HOVĚZÍ

Malované i vrtané kraslice, ručně pletené tatary a ukázky dalších velikonočních výrobků a zvyků. To vše bylo k vidění nedělní odpoledne v útrobách obecního úřadu v Hovězí.

Jmenovaný program doprovázel výstavu velikonočních kraslic a vajíček Hornovsacka, převážně sklářky Světlany Malíkové z Karolinky.

Na uvítanou všem příchozím vyhrávala dechovka a dětská cimbálová muzika. O ukázku výroby velikonočních tatarů se postaral Josef Zvěřina z Hovězí. „Pomlázku i proutěné koše vyrábím od dětství, naučil mě to děda. Ozdoby jsem se zas naučil na vysoké škole od kamarádů z Orlických hor,“ prozradil Josef Zvěřina.





VELIKONOČNÍ JARMARK VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

Teplé jarní počasí přilákalo ve čtvrtek 25. března 2010 na náměstí ve Valašském Meziříčí spoustu lidí. Konal se tam totiž velikonoční jarmark. Na výběr měli návštěvníci z tradičního velikonočního zboží. Zakoupit si však mohli také klobásky, medovinu, květiny, sýry, perníčky nebo nafukovací balónky pro děti.

Autoři textu: Iveta Macík Šimková, Michal Burda, Pavel Kašpar, Lenka Orálková