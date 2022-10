Co stálo za samotným vznikem whisky, která si našla oblibu nejen ve svém domovském městě, prozrazuje Karel Souček z Klub Café Baru, odkud hulínská whisky vzešla.

„To jsme se tak jednou bavili s kamarády a štamgasty, že bychom si nechali udělat vlastní whisky…,“ začíná vyprávět s úsměvem na tváři Souček. Jedním dechem ale dodává, že se jedná o barovou edici whisky, což ve své podstatě není nic zvláštního ani neobvyklého.

„Běžně existují různé barové edice rumů, ginů, či právě whisky. Někdo si dokonce nechává dělat i svoje pivo – vyrobí ho klasický pivovar s tím, že si nechá udělat jen změnu v receptuře a následně ho prodává s touto úpravou jako své. Obdobně je to i s naší whisky,“ vysvětluje hned na začátku Karel Souček.

Zájem byl obrovský

V případě nápoje z Hulína padla volba na vizovickou likérku Rudolf Jelínek.

„Vybrali jsme si u nich v té době čtyřletou whisky. Následně jsme si sehnali sud po švestkovém víně, ve kterém nám whisky ještě zhruba dalšího půl roku finišovala - dozrávala,“ popisuje vznik úplně první edice Souček.

„Strašně nás tehdy překvapilo, jaký o ni byl zájem. Udělali jsme zhruba 300 lahví a drtivou většinu jsme vyprodali během prvních pár dní,“ vzpomíná.

I proto netrvalo dlouho a na svět přišla myšlenka na další, druhou, edici.

„Ta zrála naopak v bourbonových sudech, takže chuťově je zase úplně jiná – je vyhlazenější, trochu nasládlá,“ prozrazuje Souček.

Zároveň vysvětluje, že v obou případech se na svět dostaly hned dvě finální verze – ředěná (46%) a neředěná (60%). „Především ta ředěná je u nás na baru hodně oblíbená,“ říká.

Příběh jako z vánočního filmu

Se vznikem druhé edice se navíc v Hulíně pojí příběh, který by se s přehledem mohl stát námětem vánočního filmu.

„Že uděláme druhou edici naší whisky, jsme se dohodli na konci října. Bylo to dost narychlo, ale byli jsme domluveni s likérkou, že se to do Vánoc stihne… Jenže přišel covid, který vyřadil některé lidi ve výrobě a najednou hrozilo, že nestihneme whisky připravit do svátků,“ vzpomíná Souček.

Problémem byl také fakt, že v předprodeji se už tou dobou prodalo více než sto lahví. Vesměs jako vánoční dárky.

„Lidé se mě neustále ptali, jak to vypadá, kdy už to konečně bude a tak dále. Blížily se Vánoce a vypadalo, že ji nestihneme dostat k lidem. Začínalo to být vyhrocené,“ přiznává.

Nakonec to byl příběh se šťastným koncem.

„Dopadlo to tak, že jsem sehnal pět lidí, naplnil auto a jeli jsme o půl sedmé ráno na směnu do Vizovic,“ vzpomíná dnes už s úsměvem Souček.

„Dostali jsme šátky na hlavu a šli jsme k výrobní lince, kde jsme si naši whisky nalahvovali, dali etikety a tak podobně. Připravili jsme si takhle zhruba 150 až 180 lahví. Ve třiceti kartonech jsme je naskládali do auta a okolo poledne jsme jeli zpátky do Hulína,“ popisuje Souček s tím, že i tak se nakonec všechno stihlo doslova za pět minut dvanáct.

„Bylo to jen pár dní před Vánocemi. Kurýrovi jsme v úterý předali balíčky s lahvemi a Vánoce byly tuším ve čtvrtek. Takže opravdu na poslední chvíli,“ přiznává.

„Paradox je také to, že jsme se před tím už delší dobu chystali k Jelínkovi na prohlídku s ochutnávkou. Ve finále jsme si tam namísto toho oddělali půlku směny. Měli jsme to hezky se vším všudy,“ usmívá se.

Den whisky

Novou, v pořadí už třetí edici hulínské whisky, mohou zájemci z řad zkušených znalců i obyčejných nadšenců ochutnat už nadcházející sobotu 22. října na Dni whisky v Hulíně, kde bude tato edice zároveň slavnostně pokřtěna.

Druhý ročník festivalu kromě toho nabídne také třeba řízené degustace či možnost dozvědět se o tomto nápoji něco nového přímo z úst odborníků – ambasadorů jednotlivých značek.