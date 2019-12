Hlasování totiž původně vůbec nebylo na programu.

„Jsme v demokracii a ta znamená názor většiny. Pan hejtman si vyjednal tu nejtěsnější možnou většinu, která šla. Způsob, jakým to bylo provedeno, je z mého pohledu nešťastný,“ uvedl mimo jiné primátor Zlína Jiří Korec.

Jiří Korec dále dodal, že protože se jedná o největší investiční projekt kraje posledních let, měl být schválen větším počtem hlasů.

„Neměl by projít jen o jeden hlas, to je špatně. Až čas ukáže, jak se tato skutečnost projeví. Blíží se krajské volby (podzim 2020 - pozn. red.) a tím, že je tento záměr takto protlačen, tak se ukáže, jak se k tomuto rozhodnutí postaví ostatní zástupci napříč politickým spektrem po nich. Zda tento projekt pozastaví, nebo bude pokračovat dál. Právě proto měla být nejdříve vyhotovena srovnávací studie, která by zajistila mnohem větší podporu jedné nebo druhé varianty (zda není výhodnější opravit stávající areál - pozn. red.),“ dodal.

Podle opozičního zastupitele Michala Kostky (KSČM) je dost možné, že do voleb hejtman stihne řadu nevratných kroků s tím, že následné zastupitelstvo bude mít jen malou šanci rozhodnutí zvrátit.

Radost má naopak lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová.

„Rozhodnutí bude prospěšné zejména pro budoucí generace. Občané si uvědomili, že není na co čekat,“ uvedla Šojdrová. Věří, že hejtman jedná v nejlepším zájmu pacienta.

„Bohužel nezvládl komunikaci s veřejností – jak laickou, tak odbornou – a to vyvolalo mnoho otázek a pochyb o důležitosti výstavby,“ dodala Šojdrová.

„Jednou ze základních funkcí kraje je postarat se o svá zdravotnická zařízení a tím i o zdraví svých obyvatel. Vždy jsem podporoval výstavbu nové nemocnice. Je to dobře připravený projekt. Zaslouží si ji pacienti, kolegové zdravotníci, Zlín i celý kraj. Jako lékař se těším na zdárný výsledek. Již není na co čekat. Jsem rád, že došlo k rozhodnutí, byť to nebylo lehké," nechal se slyšet Miroslav Adámek (Starostové a nezávislí).

Pro výstavbu nové nemocnice hlasoval také Stanislav Devátý (ODS).

„Bylo to pro mne velmi těžké rozhodování, nicméně u mě nakonec zvítězila varianta pro schválení projektu. Taky mi hodně pomohlo to, že jsem já i moje paní museli v poslední době využít služeb našich lékařů v Baťově nemocnici. Lékaři i sestřičky nám poskytli skvělou péči, nicméně systém, například převozy pacientů mezi budovami na vozíku k různým vyšetřením, považuji za velmi špatný a v podstatě nereformovatelný. Doporučoval bych každému, kdo zpochybňuje záměr postavit novou nemocnici, aby si šel na pár dní do nemocnice lehnout," vyjádřil se k hlasování Stanislav Devátý.

Podle něj by rekonstrukce staré nemocnice trvala minimálně deset let a stála by daleko víc finančních prostředků než by znamenalo postavení nové nemocnice.

„Taky jsem si dělal soukromý průzkum mezi občany, který jednoznačně vyzněl ve prospěch nové nemocnice. Jsem přesvědčen, že až bude nová nemocnice stát, tak nám nakonec dají i pochybovači o správnosti souhlasného rozhodnutí za pravdu, a že nová nemocnice bude kvalitně sloužit všem občanům Zlínského kraje," uzavřel Devátý

Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek již dříve uvedl, že je přesvědčen o tom, že stavba nové nemocnice je nejlevnějším krokem.

„Zároveň je to krok, který nás posune úplně jinam. Projekt čerpá ze všech nově postavených nemocnic, jejich výhod i nevýhod," dodal Jiří Čunek.

A co poslankyně Alena Gajdůšková z ČSSD?

„Pan hejtman ‚bačuje' na kraji opravdu svérázně. Když se cokoliv takto na sílu prosazuje, většinou to zavání. Budu bedlivě sledovat, co se kolem stavby nemocnice bude dít dál. A znovu se ptát, jaká opatření udělal pro zlepšení situace zaměstnanců KNTB,“ uvedla.

Koalici tvoří lidovci, hnutí ANO a STAN a ODS, v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu má 29 křesel.

V opozici je ČSSD, KSČM, Svobodní a Soukromníci a SPD.