Aukce zhruba dvou tisíc kusů cenného dříví za miliony korun vrcholila po několika dnech ve středu 29. března v Chropyni na Kroměřížsku. V nabídce bylo patnáct druhů výjimečných dřevin, převahu měly duby, o které je největší zájem. Na aukci Arcibiskupských lesů jezdí pravidelně zájemci z celé Evropy.

Aukce cenného dříví v Chropyni. | Video: Dominik Pohludka

„Nabízíme necelé dva tisíce kusů dřeva o celkovém objemu více než dva tisíce metrů kubických. Nejcennější jsou dubové výřezy, které jsou asi to nejvzácnější, co ve střední Evropě můžeme nabídnout,“ uvedla ve středu mluvčí Arcibiskupských lesů a statků (ALSOL) Dagmar Obšilová.

Podnik aukci pořádá popáté, letos už podruhé. Jak to celé probíhá?

„Úplně na začátku vydáme katalogy nabízených výřezů, kde jsou dle očíslovaní uvedeny informace ke každému kmeni. Kromě parametrů – průměru a délky – tam zájemci zjistí, co přesně je to za druh dřeviny, jeho původ a další,“ nastínila mluvčí.

Poté následuje několik dní, kdy si zájemci mohou nabízené kusy osobně přijít prohlédnout, či si je přeměřit.

„Následně v katalogu k tomu konkrétnímu číslu výřezu napíše svou cenovou nabídku. Katalog poté odevzdá fyzicky do schránky, nebo zašle elektronicky,“ vysvětlila Dagmar Obšilová.

Lesníci si pro zájemce připravili také online katalog.

„Máme tam veškeré dřevo nafocené, nechybí ani potřebné parametry. Většina si ale chce přijet a podívat se osobně. Je pro ně důležitá kresba, či jak to dřevo vypadá zblízka, jestli třeba není popraskané a tak dále,“ řekla mluvčí. Středa byla posledním dnem, kdy mohli lidé podat své nabídky.

„Zpravidla do dvou dnů zveřejníme výsledky aukce. Prakticky to ale míváme vyhodnoceno do druhého dne. Je pro nás prioritou, aby to zájemci věděli co nejdříve,“ dodala Obšilová.

Zájemci o cenné dříví přijíždějí na aukci nejen z celého Česka, ale i ze zahraničí.

„Máme tady Francouze, Poláky, Rakušany či Němce. Pro ně všechny to je zajímavé,“ prozradila mluvčí. Cenné dřevo následně najde využití v mnoha oborech - od potravinářství, přes stavební materiál, po nábytek či umělecká díla.

Proč lesníci zvolili aukci namísto přímého prodeje?

„Díky aukci sem mohou přijet zájemci a vybrat si to své dřevo, které je pro ně optimální pro jejich produkt. Daný strom plnil celou dobu i své mimoprodukční funkce – pomáhal ochlazovat planetu, produkoval kyslík, redukoval oxid uhličitý a v době, kdy je dostatečné zralý, tedy je těsně před tím, než by dřevo začalo degradovat, tak ho vytěžíme a maximálně zužitkujeme,“ sdělila mluvčí.

„To, že tady přijedou zájemci, kteří hledají nějaké konkrétní dřevo a dají za něj maximální částku, je pro nás zadostiučinění. A hlavně dřevo neskončí vniveč, ale bude mít vhodné uplatnění. Ať už například v nábytkářství, nebo třeba ve stavitelství. Je to navíc takové společenské setkání lesníků a dřevozpracovatelů,“ doplnila Dagmar Obšilová.

Mimo cenného dříví na aukcích, nabízí ALSOL k prodeji také dřevo palivové. A to formou buď už zpracovaného dříví, nebo formou samovýrobou, kdy si zájemci mohou po domluvě s hajným přijet nařezat dřevo do lesa.

„Hajný lidem vytipuje nějaké konkrétní dříví, které si zájemci vytěží. Cena je pak ponížená o náklady na zpracování a logistiku,“ popsala mluvčí. Vzhledem k vysokým cenám energií, je o palivové dříví enormní zájem.

„Už od loňského roku evidujeme vysoký zájem. V letošním roce jsme zaznamenali enormní nárůst zájemců. Snažíme se ale vyjít všem vstříc, jak jen to jde,“ uzavřela Dagmar Obšilová.