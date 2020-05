„Je to perfektní věc. Tento úsek byl cyklistům nepřístupný, a jezdit po rušné hlavní silnici se nikomu nechtělo. Teď se přes Branky a Police dostaneme dále na Kelečsko,“ pochvaluje si jednasedmdesátiletý cykloturista Milan Stavinoha z Poličné.

Projektová příprava a výkupy pozemků probíhaly od roku 2011, stavební práce začaly loni v srpnu. Celkové náklady dosáhly 3,8 milionu korun. Jejich převážnou část pokryla evropská dotace, poskytnutá prostřednictvím Místní akční skupiny Kelečsko-Lešensko-Starojicko.

„Věřím, že nový úsek přispěje k posílení bezpečnosti cyklistů i rozvoji cyklodopravy a že lidé k sobě budou mít o něco blíže,“ uvedl branecký starosta František Svoboda

Jeho přáním je prodloužit cyklostezku směrem na Bystřici pod Hostýnem. „Máme předjednané výkupy pozemků a zpracovaný projekt, k němuž se však musejí vyjádřit zejména drážní úřady, protože má znovu vést podél železnice. V ideálním případě by cyklostezka do roku 2022 mohla pokračovat úsekem z Branek do Polic,“ doplnil Svoboda.

Také z Poličné vede k asfaltovému úseku hrbolatá polní cesta. „Položení asfaltového povrchu přijde na více než milion korun, a ten v současné době nemáme,“ vysvětluje starosta Vladimír Místecký.