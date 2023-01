Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.Zdroj: se svolením Radima HolišeLidé rozhodli. Je třeba uznat porážku a pogratulovat Petru Pavlovi k vítězství. Hnutí ANO postavilo nejsilnějšího kandidáta, který získal 2,4 milionu hlasů. To je obrovská podpora lidí. Naše práce nekončí s výsledky voleb, i dál budeme pracovat pro naše občany a ve prospěch České republiky. Byl bych velmi rád, kdyby se podařilo společnost stmelit a zakopat příkopy, které vyhrocená prezidentská kampaň prohloubila. Protože mít jiný názor je normální, je potřeba ho respektovat a vést slušný dialog. Jsem připraven s novým prezidentem takto pracovat.

Jiří Korec (ANO), primátor Zlína:

Zlínský primátor Jiří KorecZdroj: Deník / Jan KarásekV první řadě musím poděkovat všem voličům. Historicky největší volební účast je opravdu úspěch a za to si lidé zaslouží velké poděkování. Zároveň je třeba říct, že nový pan prezident má nyní silný mandát, což je jedině dobře. Nejsem překvapen z toho, kdo byl zvolen. Očekával jsem ale, že ten rozdíl v konečném výsledku bude větší. Vzhledem k tomu, co se dělo v předchozích týdnech, během kampaní a vzhledem k tomu, že Andrej Babiš má za sebou více než deset let antibabišovské mediální masáže. Tudíž to neměl vůbec jednoduché. To, že se dostal do druhého kola a tam dosáhl takového výsledku, je nemalý úspěch. Určitě bych výsledek voleb z jeho pohledu nebral jako nějakou tragédii. Jediné, co si přeji, je aby nový prezident byl jedním ze spojujících prvků, aby demokracie šla opět tím správným směrem. Aby každý měl právo na svůj názor a nebyl za to odsuzován.

Pavel vyhrál i na Zlínsku. V Haluzicích získal Babiš přes 80 procent

Jiří Čunek (KDU-ČSL), starosta Vsetína, krajský zastupitel a senátor:

Jiří ČunekZdroj: Deník / Jiří KopáčVýsledek voleb pro mě byl očekávaný. Co se týká nového prezidenta, o kterém vlastně kromě volební kampaně, kdy mu vše připravoval volební štáb, moc nevíme. Nezbývá proto než přát sobě i nám všem, aby to byl prezident dobrý, uvážlivý, a vnímal odpovědnost, kterou má. Přeji si, aby svůj úřad vykonával co nejlépe. A to i přesto, že je to člověk politicky nezkušený. Budu věřit, že se mu bude dařit, že si najde dobrý tým spolupracovníků a že svou práci bude dělat dobře.

Radek Vondráček (ANO), zastupitel Kroměříže a poslanec:

Radek Vondráček (ANO) Zdroj: se svolením politikaSkvělá účast u voleb. A když budu na druhé kolo voleb pohlížet jako na souboj kandidáta hnutí ANO proti všem, tak je 2,4 milionu hlasů pro Andreje Babiše krásné číslo a motivace do parlamentních voleb.

Novému prezidentovi blahopřeji a držím palce, ať se mu daří naplnit očekávání a uklidnit situaci. K tomu je nutné především respektovat, že lidé mají různé názory a není na světě jen jedna „vládní“ pravda a kdo nesouhlasí je veřejný nepřítel.

Čestmír Vančura (Zlín 21), předseda hnutí a zastupitel Zlína:

Čestmír Vančura (Zlín 21).Zdroj: Deník/Lukáš KaboňS výsledky prezidentských voleb jsem spokojený, jako většina národa. Těší mě, že zvítězila slušnost a lidskost. Výsledek se dal očekávat. A je moc dobře, že lidé využili v takové míře své volební právo a dali najevo, kam by měla Česká Republika směřovat. Dle mého názoru ale měla kampaň skončit po prvním kole. Po její vyhrocené druhé části, bude mít pan president Pavel hodně práce.

Marian Ležák (PRO Luhačovice), starosta Luhačovic:

Starosta Luhačovic Marian LežákZdroj: Deník / Jana ZavadilováJsem rád, že jsou volby u konce. Kampaně byly dost vyhrocené, rozdělily společnost a dopadaly negativně do osobních rovin a běžných dnů. Opačné názory se nerespektovaly, diskuze byly vyhrocené a sociální sítě zahlcené emocemi. “Jsme naše volby” prohlásil francouzský filosof Jean Paul Sartre a dle velké volební účasti a zájmu voličů o to, kdo bude naši zemi reprezentovat v nejvyšší státní pozici, vnímám, že je přímá volba u prezidentských voleb důležitá a potvrdilo se, že má svůj smysl.

Hana Večerková (ANO), starostka Otrokovic:

Hana Večerková, starostka města Otrokovice.Zdroj: archiv starostyVýsledek voleb nebyl pro mě překvapením, události posledních týdnů k tomu směřovaly. Doufám, že volba Petra Pavla je dobrá volba pro naši republiku. Také doufám, že se mu podaří spojit naši rozdělenou společnost a opravdu tady zavládne klid. Kampaně a vše kolem co probíhalo v médiích a na sociálních sítích bylo hodně vyhrocené, nevhodné a urážlivé. Základem demokracie by měla být úcta a respekt k názoru druhé strany a to my bohužel pořád ještě neumíme. S přímou volbou prezidenta souhlasím, je to svobodný projev jednotlivce a ten by nám neměl být upírán. Co očekávám od nového prezidenta? Nadhled, lidskost, respekt a osvícenost, jen takový člověk může propojit naši rozpolcenou společnost. Přeji mu, ať se mu v nové funkci daří, věřím, že může být příkladem pro nás všechny.

Vratislav Krejčíř (Piráti), zastupitel Kroměříže a krajský předseda Pirátů:

Předseda Pirátů Zlínského kraje a místostarosta Kroměříže Vratislav Krejčíř.Zdroj: se svolením V. KrejčířeZ výsledku jsem nadšen, přál jsem naší republice novou naději, ale hlavně návrat respektu, úcty k druhým a slušnosti na hradě. Gratuluji Petru Pavlovi a díky všem lidem, kteří šli volit, účast byla obrovská. Jsem moc rád, že i výsledek v Kroměříži se blížil k celostátní úrovni. Doufám, že nás nový prezident bude dobře zastupovat a opět nás spojí jako národ.