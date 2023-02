Oheň hasilo šest profesionálních a jedenáct dobrovolných jednotek z okolí, celkem šlo o 115 příslušníků a členů jednotek. Požár zcela zničil celou budovu a předběžná škoda byla vyčíslena na 12 milionů korun.

Při zásahu byl vyhlášen třetí poplachový stupeň. Na hašení se spotřebovalo 557 700 litrů vody.

Toto zbylo z chaty na Tesáku. Lidé smutní: Byla srdeční záležitostí

Únor: Topící se muž v Bečvě

Náhodní kolemjdoucí uviděli muže, který spadl do náhonu potoka Rokytenka. Silný proud poté táhl tělo muže dál po proudu až do soutoku řeky Bečvy.

Přivolaní hasiči vlezli do silného proudu řeky, jištěni ze břehu lanem a bezvládné tělo vylovili. Muže v bezvědomí přenesli do sanitky, kde záchranáři začali muže oživovat nepřímou masáží. Po úspěšné resuscitaci byl šestačtyřicetiletý muž převezen do vsetínské nemocnice.

Tonoucího muže v bezvědomí vytáhli z Bečvy vsetínští hasiči

Březen: Auto se probouralo až do domu

Do rodinného domu v Březnici na Zlínsku narazilo nákladní auto, jehož kabina řidiče skončila až uvnitř objektu. Zraněný řidič byl v naprosto zdemolované kabině zaklíněn. Hasiči ihned zahájili vyprošťovací práce. Po vytažení muže předali do péče záchranářů.

Náklaďák v Březnici na Zlínsku skončil v obýváku, jeho řidič v nemocnici

Duben: Výbuch domu v Loučce odhalil rodinnou tragédii

K výbuchu domu v Loučce na Valašskomeziříčsku postupně vyjelo osm jednotek hasičů a byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Při detonaci byl vážně zraněn jednatřicetiletý muž, kterého do nemocnice transportoval vrtulník.

Následně byla v domě nalezena mrtvá těla dvaatřicetileté ženy a jejich tří malých dětí ve věku do pěti let. Policie při vyšetřování zjistila, že za celou tragédií stojí právě hlava rodiny.

Pachateli hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

Výbuchu v Loučce předcházela čtyřnásobná vražda. Policisté obvinili otce rodiny

Květen: Záchrana osoby zaklíněné v dopravníku

V květnu zachraňovali hasiči osobu uvízlou v pracovním stroji, v dopravníku na přípravu zpracování hliníku. Příslušníci jednotky vyprostili osobu hydraulickým vyprošťovacím zařízením. Zraněný byl odnesen z nebezpečného prostoru na transportní vaně a předán do péče záchranářů.

Červen: Smuteční síň v Boršicích byla v plamenech

U hašení ohně zasahovalo šest jednotek hasičů, V době, kdy záchranáři dorazili na boršický hřbitov, byla už střecha smuteční síně celá v plamenech. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Škoda způsobená požárem byla předběžně vyčíslena na více než 4 miliony korun.

Střechu boršické smuteční síně zachvátily plameny. Škody jsou do milionů

Červenec: Téměř čtyřicet jednotek likvidovalo požár lesu Lukovečku

Rozsáhlý lesní požár se v létě nevyhnul ani Zlínskému kraji. Plameny zachvátili lesní porost v těžko dostupném terénu a oheň se rychle šířil dál. Velitel zásahu vyhlásil třetí stupeň požárního poplachu a na místo si postupně povolal 33 jednotek požární ochrany a bezmála 40 cisteren a dopravních automobilů.

Také byl povolán policejní vrtulník s bambi vakem z Brna. Největší komplikací při boji s plameny byla nedostupnost hasební vody a náročný terén. Na místě se vystřídalo 38 jednotek. Požár zasáhl malé a střední smrky a škoda byla vyčíslena na 200 tisíc korun. Příčinou vzniku požáru nedbalostní jednání neznámé osoby při manipulaci s nedopalkem nebo otevřeným ohněm.

Velký požár u Lukovečku: za ohněm byla nedbalost, mnohahodinový zásah skončil

Srpen: Senior uvízl v kanalizační jímce

V Řetechově uvízl starší občan v kanalizační jímce. Hasiči se ho snažili vytáhnout ven pomocí záchranné smyčky. Při záchraně si muž stěžoval na silnou bolest v dolní končetině. Po vytažení z jímky byl muž okamžitě zabalen do dek a izotermické folie, neboť byl značně podchlazen. Poté skončil v péči záchranářů.

Září: Silo se 30 tunami omítky hrozilo zřícení na novostavbu v Nivnici

Předejít mimořádné události se podařilo v Nivnici v ulici Sluneční. Hrozilo, že tamní silo se 30 tunami suché omítkové směsi se zřítí na dům.

Na jeho zajištění a vyprázdnění, se spolu s dělníky z novostavby postarali i hasiči. Dělníci provizorně silo zajistili ještě před příjezdem hasičů, stejně jako stavební plošinu.

Silo se 30 tunami omítky hrozilo zřícením na novostavbu. Zasahovali i hasiči

Říjen: Halloweenská party se změnila v nekontrolovatelnou tlačenici

K panice ve známém slušovickém podniku došlo zřejmě poté, co se na malém prostoru nashromáždilo velké množství lidí. Ochranka navíc údajně zatarasila vstup do klubu. Minimálně osm mladých lidí se na diskotéce zranilo.

Pět nezletilých bylo zraněno vážně. Před diskotékou se nacházela zhruba tisícovka mladých lidí, většina z nich pod vlivem alkoholu a s příznaky panického chování.

Panika na slušovické diskotéce. Nemohli jsme dýchat, lidé omdlévali

Listopad: Výbuch a následný požár v teplárně vyděsil Zlíňany

Technická závada na bateriích, výbuch a následný požár vyděsil obyvatele Zlína. Vnitřní prostor rozvodny a úložiště baterií v jednom z objektů teplárny byl silně zakouřený, dva zaměstnanci se nadýchali zplodin a hasiči jim poskytly kyslíkovou terapii. Způsobená škoda byla odhadnuta na dva miliony korun.

Díky včasnému zásahu ale byl uchráněn majetek v předběžné výši 50 milionů korun. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na jedné z baterií.

Dva výbuchy a všude kouř, ve zlínské teplárně hořelo

Prosinec: Ranní výbuch v centru Kroměříže přečkal kocour na záchodě

Rána, vysklená okna a oheň. To popsal svědek při ohlášení výbuchu v centru Kroměříže. Na místo přijelo pět jednotek, ještě předtím stihl policista v civilu evakuovat devět obyvatel domu. V době výbuchu nebyla v bytě žádná osoba. Jen kocour, který se ukryl na WC a výbuch přežil.

V poškozeném bytě hasiči uhasili hořící zbytky papíru a zkontrolovali ostatní byty v domě. Objekt nevykazoval závažné statické poruchy způsobené výbuchem zemního plynu a tak se obyvatelé mohli vrátit do svých domovů. Škoda způsobená požárem byla vyčíslena v předběžné výši 100 tisíc korun.

Výbuch v centru Kroměříže: v bytě zřejmě explodoval plyn