Statutárním místostarostou bude Pavel Bartoň (ANO), další dvě křesla místostarostů obsadí Jiří Růžička (KDU-ČSL) a Petr Kudlík (ANO). V radě města toto nejužší vedení doplní ještě Martina Hovořáková (ANO), Martin Metelka (Nestraníci) a Roman Kalabus (ODS).

Delegace z ukrajinského Žytomyru navštívila školy a radnici v Meziříčí

Podzimní komunální volby ve Vsetíně vyhrálo ziskem pětiny voličských hlasů a pěti mandátů v zastupitelstvu hnutí ANO. Na povolební spolupráci se jeho vyjednavači následně domluvili s KDU-ČSL a Nestraníky, což zástupci těchto tří politických uskupení společně stvrdili v memorandu podepsaném na konci září. Do nově vznikající koalice nakonec přibyli ještě zástupci dalších dvou stran – ODS a hnutí PRO VSETÍN.

Dobrý tým Vsetín posune

„Jsem moc rád, že se nám podařilo dohodnout na širší koalici. Nejen mandátově, ale také lidsky, profesně a zkušenostmi se nám podařilo postavit velmi dobrý tým, který Vsetín určitě posune dál,“ řekl v podělí večer při podpisu koaliční smlouvy Pavel Bartoň, lídr vítězného ANO.

Souhlasil s ním Jiří Čunek (KDU-ČSL).

„Dohodli jsme se bez vzájemného vydírání a bez velkých problémů. To zakládá dobrou spolupráci bez zátěží do budoucna. Při vyjednávání jsme si nijak neukřivdili a neneseme žádnou křivdu do vzájemné další spolupráce,“ zdůraznil Čunek.

Vzniklá širší čtrnáctičlenná koalice podle něj zajišťuje dostatečnou pohodlnou většinu při hlasování.

„Zároveň také zastupuje velkou část občanů, kteří se zúčastnili voleb. Mandát pro řízení města je tedy velmi silný,“ doplnil Čunek.

Úspěch Jiřího Čunka

Bude to právě on, kdo má usednout do křesla starosty města. Byť jeho KDU skončila ve volbách až druhá (16,94 % hlasů, 4 mandáty). Pro Jiřího Čunka samotného ale volby znamenaly úspěch. Třebaže jej strana zařadila až na poslední 21. místo kandidátní listiny, získal mezi lidovci nejvíce hlasů (2 020), což jej ze zdánlivě nevolitelné pozice vyneslo až do zastupitelstva.

Více hlasů od voličů ve Vsetíně (2 196) získal pouze lídr hnutí ANO Pavel Bartoň a třebaže by si logicky mohl nárokovat křeslo starosty, strany se domluvily, že post obsadí Jiří Čunek.

#clanek|7109681#

„Respektovali jsme volební výsledky. Papírově jsme vítězové voleb, ale kolega Čunek měl volební výsledek také velmi dobrý. Skládali jsme tým tak, aby to bylo dobré pro Vsetín. Nyní máme zkušeného lídra, politika, který už má něco za sebou,“ vysvětloval důvody Pavel Bartoň, který bude na radnici působit v pozici takzvaného statutárního místostarosty, tedy zástupce Jiřího Čunka.

Čunek bude starostou neuvolněným – podle vlastního vysvětlení proto, že má další pracovní povinnosti coby senátor.

Co se rozdělení gescí týče, Pavel Bartoň bude mít na starosti školství, sport, kulturu a odbor správních agend, Jiří Růžička investice, správu majetku, strategický rozvoj, sociální a zdravotní oblast a správu bytového fondu a Petr Kudlík technické služby, životní prostředí, dopravu, volný čas a cestovní ruch.

Co očekávají nováčci v zastupitelstvu

Nováčky v zastupitelstvu jsou členové hnutí Nestraníci, jejich lídr Martin Metelka bude podle podepsané koaliční smlouvy zasedat také v městské radě. Co očekává od koaliční spolupráce?

„Už do kampaně jsme vstupovali s tím, že nemyslíme, že je všechno špatně a třeba dělat jinak. Uvědomujeme si, že záležitostí, které je třeba řešit, je celá řada. Chceme být u toho, chceme pomáhat posouvat věci dopředu, pomoci dokončit, co je rozděláno. Vnímáme to jako příležitost a jsme připraveni se jí chopit,“ řekl Martin Metelka.

Dříve systém nájemníci zneužívali, zpřísnění přineslo kratší smlouvy i výpovědi

Naopak zkušenosti s prací v zastupitelstvu má další z koaličních partnerů – ODS. Ta však posledních osm let strávila v opozici.

„Myslím, že naše práci i jako opozičních zastupitelů byla dobře vidět. Je nám ale jasné, že z opozice se věci posouvají velmi špatně. Město potřebuje směr, strategii, na které jsme se s koaličními partnery dohodli. Věřím, že se nám podaří udržet město živé a v pohybu po všech stránkách – podnikatelské, lidské nebo životního prostředí,“ řekl za občanské demokraty volební lídr a nově také radní Roman Kalabus.

Členem vládnoucí koalice bude také zkušený politik Petr Kořenek, coby jediný zástupce hnutí PRO VSETÍN, který pronikl do zastupitelstva.

Priority jsou dány aktuálními okolnostmi

„Měl jsem možnost stát na jedné ze stran. Zvolil jsem tu, na které jsem byl v podstatě vždycky – na straně práce pro město,“ řekl Kořenek, který bude doplňovat pracovní tým místostarosty Kudlíka, jež má na starosti mj. dopravu.

„Z koaliční smlouvy vyplývá, že budu nadále věnovat oblasti dopravy, kde jsem jakési zkušenosti nabyl,“ potvrdil.

Hlavní priority nové koalice jsou ale podle nastupujícího starosty Jiřího Čunka do značné míry dány aktuálními okolnostmi u nás i ve světě.

„Vychází z toho, co se v tuto chvíli děje, co nás obklopuje a to je zdražení energií. Na to musíme reagovat a přeskládávat priority, kam město bude alokovat své finanční prostředky, tedy které věci se mohou omezit a které musí zůstat,“ řekl Jiří Čunek.

#clanek|7103963#

Důležité je podle něj neomezit či neohrozit významné a již rozeběhnuté investice – především třímiliardovou celkovou přestavbu vsetínského vlakového nádraží a přilehlého centra města.

„Je to z velké části investice státu. Ale je tam také značný podíl práce a financí města,“ dodal Čunek.

V komunálních volbách ve Vsetíně zvítězilo hnutí ANO se ziskem 20,05 % hlasů a v novém zastupitelstvu obsadí pět z celkových 21 křesel.

Druhou KDU-ČSL volilo 16,94 procenta lidí, strana získala čtyři mandáty. Třetí se ziskem 14,45 % hlasů a tří mandátů skončila Koalice pro otevřený Vsetín. Po dvou svých zástupcích budou mít v zastupitelstvu SPD (11,04 %), ODS (9,63 %) STAN (8,5 %) a Nestraníci (7,94 %).

Do zastupitelské jedenadvacítky se díky 6,8 % hlasů dostal ještě také jeden zástupce hnutí PRO VSETÍN. Propadli komunisté (4,61 %), kteří žádného zástupce v zastupitelstvu mít nebudou. Volební účast ve Vsetíně dosáhla 42,92 procenta.