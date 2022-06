V areálu nemocnice bude mimo jiné k vidění obří model plic, o možnostech prevence, odvykání kouření i případných obtížích se zájemci poradí s odborníky z oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí.

„Správnému dýchání, ukázkám cvičení a dalším novinkám se budou věnovat fyzioterapeuti rehabilitačního oddělení,“ uvedla mluvčí Vsetínské nemocnice Lenka Plačková.

Co se prevence týče, zájemci starší osmnácti let mohou využít například preventivní vyšetření ledvin v prvním patře pavilonu C (stará interna). Zdravotníci zjistí přítomnosti bílkovin a krve v moči, pokud si zájemci přinesou vzorek s sebou.

„Ze žilního odběru krve pak zjistíme množství kreatininu a filtrační funkci ledvin,“ doplnila Plačková.

V nabídce je nácvik samovyšetření prsu na modelu, připravený bude i bohatý program pro mladší i starší školáky s řadou stanovišť a možností prohlídky některých odborných pracovišť.

„Příchozí vždy seznamujeme se zázemím pro dárce krve, možnostmi dárcovství. Letos poprvé bude součástí Dne s nemocnicí také nábor do registru dárců kostní dřeně,“ vzkázala primářka hematologicko-transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice Jana Pelková.

Do registru může vstoupit zájemce ve věku od 18 do 35 let.

„Další podmínkou je dobrý zdravotní stav bez trvalého užívání léků, odběr malého vzorku krve a ochota pomoci těžce nemocným pacientům s poruchou krvetvorby,“ dodala lékařka.