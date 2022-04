„Přístroj zobrazuje operační pole s maximální stabilitou obrazu, drží kameru stále ve stejné pozici, ovládání je jednoduché, pomocí joysticku nebo hlasových povelů,“ vysvětluje primář chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice Radim Slováček.

Novinka zastane fyzickou námahu a šetří ruce chirurga.

„Přináší nejen ulehčení práce, ale ušetří minimálně jednu ruku asistenta, který ji může použít při práci s druhým nástrojem,“ upřesňuje primář.

Laparoskopickými, videoasistovanými zákroky se vsetínští chirurgové zabývají už od jejich zavedení v České republice, tedy bezmála pětadvacet let. Věnují se i náročným onkochirurgickým zákrokům.

Školáci v rolích policistů zkontrolovali desítky aut. Odhalili třináct hříšníků

„Začali jsme operacemi žlučníku, kýl, posléze operativou v oblasti střev. V současné době operujeme celé portfolio výkonů na tlustém střevě, včetně konečníku,“ specifikuje primář.

„Tímto jsme se dostali, co se vybavení týká, na špičkovou úroveň. Dostáváme se k detailnějšímu zobrazení operovaného pole, operační postupy jsou pro pacienta šetrnější, můžeme předejít některým pooperačním komplikacím. Je to velké plus, jak pro pacienty, tak pro lékaře,“ hodnotí primář přínosy nového moderního vybavení.

Kromě robotické ruky mají vsetínští operatéři k dispozici i další novinky. Vybavení centrálních operačních sálů Vsetínské nemocnice prošlo vloni modernizací za více než 34 milionů. Kompletně byly obnoveny operační stoly a operační světla včetně monitorů.

„K dispozici jsou systémy ohřevu pacienta. Nově bylo zabudováno překladové zařízení pro usnadnění přesunu pacienta z lůžka na operační stůl. Obnovily se chirurgické vrtačky, instrumentační a manipulační vozíky,“ doplnila mluvčí Vsetínské nemocnice Lenka Plačková.