„Michal Václavík je uznávaný odborník a jeho přednášky jsou atraktivní pro odborníky i laiky. Všechny co nejsrdečněji zveme,“ dodal Stolařík.

Vsetínský rodák Michal Václavík je pracovníkem České kosmické kanceláře a zároveň i českým zástupcem v Evropské kosmické agentuře. Do nejmladší pobočky Muzea regionu Valašsko přijede s přednáškou Úžasných pět let na Marsu, která přiblíží nejnovější výstupy průzkumu rudé planety.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.