„Je to nutný krok k zajištění významně lepších pracovních podmínek zaměstnanců na dalších pracovištích i pro samotné pacienty oddělení chirurgie, ortopedie, porodnice a gynekologie a dětského oddělení,“ uzavřela Věra Prousková.

„Prostory, v nichž se hemodialýza nyní poskytuje, už opravdu nevyhovují. Řešení bylo na stole už několik let, minulé vedení kraje ale realizaci zastavilo. Práce se rozjedou co nejrychleji po výběru dodavatele stavby,” uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Olga Sehnalová.

Mnohamilionovou investici ve Vsetínské nemocnici posvětili radní Zlínského kraje v druhé polovině září. Do opravené budovy K se vedle pracoviště hemodialýzy přesunou také další provozy, včetně nového zázemí pro studenty Střední zdravotnické školy.

| Foto: archiv Kroměřížská nemocnice a.s.

