Sestava Vsetína: Petra Evjáková, Dagmar Jasná, Michaela Klimešová, Nikola Kostková, Adéla Krchňáková, Jana Mikulajová, Natálie Štachová, Martina Žůrková, Daniela Adamcová, Veronika Juřicová. Trenér: Jiří Žůrek.

Podle papírových předpokladů byl domácí tým favoritem, ale už při rozcvičování bylo vidět, že hráčky Frýdku jsou velmi dobře fyzicky disponované, a že Vsetín nečeká nijak lehký úkol. To se potvrdilo hned od počátku ranního utkání.

Hra byla velmi vyrovnaná až do samotné koncovky první sady, kde měly oba týmy několik setballů. Šťastnější byl nakonec celek ze severu Moravy a zvítězil 28:26. Do druhé sady nevstoupil Vsetín dobře, trápil se ve všech herních činnostech – nedokázal přihrát kvalitní servis hostů, na útoku byl málo účinný a v obraně na síti i v poli se nedařilo vůbec nic.

Frýdek se tak ujal výrazného vedení 14:3 a se Vsetíňanskami to v tuto chvíli nevypadalo vůbec dobře. Do hry se tak dostaly hráčky z lavičky, které hru Vsetína oživily, ale na obrat skóre to už nestačilo a hosté se ujali vedení 2:0 po výsledku 25:19. Do třetí sady nastoupila opět základní sestava Vsetína s cílem utkání ještě zdramatizovat.

Po vyrovnaném úvodu setu přišel zvrat ve prospěch Austinu při skvělém podání Jasné, která soupeř nebyl schopen zpracovat a Vsetín odskočil na rozdíl šesti bodů.

Do hry Frýdku se začala vkrádat nervozita, naopak domácí hráčky se vezly na vlně a zlepšenou hrou dovedly set do vítězného konce 25:18. I třetí sada se hned od úvodu vyvíjela lépe pro Vsetín, který přitlačil na servisu a následně dokázal ubránit útoky soupřek.

V útoku Vsetína se dařilo především Klimešové, ale ani Mikulajová či Jasná nezůstávaly pozadu. Austin vyrovnal po výsledku 25:13 na 2:2 a následoval tie-break. Rozjetý Vsetín v něm pokračoval v pozorné a důsledné hře, dokonal obrat, a po jasném vítězství 15:5 vyhrál 3:2.

Do odpoledního duelu nasadil trenér Žůrek na post nahrávačky místo Evjákové mladou Štachovou. Ta v posledních utkáních zažívá velký výkonnostní vzestup a potvrdila to i tentokrát. Změna stylu náhrávky hostům příliš nevyhovovala, neboť po kvalitní přihrávce Štachová zrychlovala hru a vsetínské smečařky byly při útoku úspěšné.

V první sadě Vsetín vedl hned od počátku a vyhrál rozdílem pěti bodů 25:20. Druhá sada byla daleko vyrovnanější a Frýdek v ní dokonce vedl 20:15. Vsetín ale nic nevzdával a nakonec se radoval z vítězství 27:25. Také v úvodu třetí sady hosté vedli. Ale v její půli přišla pětibodová šňůra Vsetína, který stav otočil, a dovedl set i celý zápas po výsledku 25:22 do vítězného konce poměrem 3:0.

„Tušil jsem, že to nebude tentokrát nic jednoduchého, ani když byl soupeř v tabulce za námi. Frýdečanky byly fyzicky na výši a razance jejich útoků byla opravdu vysoká. Po dvou ranních setech to s námi už nevypadalo dobře, ale díky bojovnosti se nám už podruhé v sezóně podařilo zvrátit stav 0:2 v náš prospěch.

Celý tým včetně hráček z lavičky tentokrát zaslouží pochvalu za bojovnost. Poděkování patří i divákům, kteří zvláště v prvním zápase neztráceli naději a jejich povzbuzování nás hnalo dopředu,“ zhodnotil utkání vsetínský trenér Jiří Žůrek.