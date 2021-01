Sanitářský kurz odstartoval na začátku prosince, teoretická příprava probíhala vzhledem k epidemiologické situaci většinou distančně v on-line režimu. Praxe pak samozřejmě přímo na nemocničních odděleních. U závěrečných zkoušek uspěli všichni uchazeči a třetina z nich už v těchto dnech nastoupila do Vsetínské nemocnice.

Mezi nimi i dvacetiletá Viktorie Čunková ze Vsetína, která studuje obor zdravotnický záchranář na vysoké škole v Pardubicích. Před sebou má ještě poslední ročník a chce se hlásit na medicínu.

„Mrzelo mě, že nemůžu pomáhat v nemocnici, proto jsem využila možnost doplnit si kvalifikaci v sanitářském kurzu. Učitelé i zdravotníci v nemocnici byli vstřícní, nejvíc jsem se naučila během praktické výuky na oddělení následné péče,“ líčí své zkušenosti Viktorie Čunková, která v polovině tohoto týdne nastupuje na chirurgii na běžné lůžkové oddělení.

„Na covidové stanice dávají personál, který má více zkušeností, ráda bych později pomáhala i tam,“ netají mladá žena.

LIDÉ CHTĚJÍ POMÁHAT, PŘEKÁŽKOU JE LEGISLATIVA

Vsetínská nemocnice se během pandemie koronaviru stejně jako jiná zdravotnická zařízení ze všeho nejvíce potýká s nedostatkem personálu.

„Řada lidí zvenčí nám sice nabízí svou pomoc, ale legislativně narážíme na to, že dobrovolníky bez zdravotnického vzdělání do provozu na odděleních zapojit nemůžeme,“ přiblížila ředitelka Vsetínské nemocnice Věra Prousková.

Cílem kurzu bylo těmto lidem nabídnout možnost získat alespoň základní zdravotnickou kvalifikaci.

„Kolegyně ze zdravotnické školy nám v tomto obětavě vyšly vstříc a výsledkem je prvních dvanáct absolventů, z nichž někteří už dokonce nastoupili do provozu,“ pochvaluje si Prousková.

ONLINE VÝUKU SCHVÁLILO MINISTERSTVO

Zdravotnické zařízení pořádá ve Vsetíně prezenční výuku sanitářských kurzů pravidelně čtyřikrát do roka. Na žádost nemocnice a vzhledem k pandemii tentokrát Ministerstvo zdravotnictví ČR souhlasilo s výukou na dálku.

„Dostali jsme materiály a požadavky z nemocnice, další podklady jsme si sami doplnili. Teoretická část probíhala v online prostředí, menší část praktické výuky ve škole a větší pak samozřejmě v nemocnici,“ popsala Jana Kalčáková, která vyučuje na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Vsetín a byla rovněž předsedkyní komise při závěrečných zkouškách.

Absolventy kurzu chválí.

„Je to skvělá skupina se zájmem o obor, o pacienty, jsou vstřícní, se srdcem na pravém místě. Cítili potřebu v daný okamžik nemocnici pomoci a když nemohli nastoupit ihned, nechtěli to jen tak vzdát. Využili možnost doplnit si kvalifikaci pro práci sanitáře a přestože mají své profese mimo zdravotnictví, řada z nich chce nastoupit do nemocnice třeba alespoň na částečný úvazek,“ doplnila pedagožka.