Zastupitelé města na tyto úpravy uvolnili deset milionů korun. Práce mají začít během července, hotovo bude do konce roku.

Vnitřní prostory městských lázní, především samotný bazén a jeho technologie prošly nákladnou rekonstrukcí před třemi lety.

Velká oprava vsetínských lázní spolkla více než 51 milionů. Podívejte se dovnitř

Nyní čekají tento objekt další úpravy, které si vyžádal havarijní stav venkovní terasy, ale i snaha využít nepoužívané vnitřní prostory k dalšímu rozšíření poskytovaných služeb.

Pracovat se bude na venkovním plášti budovy i uvnitř. Úpravy čeká vstup do části určené pro služby (bývalý bar Napoleon), kde dělníci odstraní stávající povrchy a vybourají boční zídky. Násladně položí keramickou dlažbu a nainstalují nerezové zábradlí, čímž se zlepší výhled řidičů vyjíždějících z parkoviště.

„Uvnitř, v místech původního Napoleonu, vznikou dva nové nájemní prostory, které nabídneme poskytovatelům služeb o tělo,“ uvedl Pavel Bartoň, místostarosta a zároveň jednatel Vsetínské sportovní, která lázně provozuje.

S nájemkyní, která dosud v prvním patře budovy lázní provozuje pedikuru, se město domluvilo na přestěhování do nových prostor.

„Hlavně pro starší se tak zjednoduší přístup a nebudou muset chodit po schodech. Další prostory nabídneme pro jiné služby blízké lázeňství, například masáže, fyzioterapie a podobně,“ upřesnil další jednatel Vsetínské sportovní Ivo Kousal.

Terasa, schodiště, dlažba i fasáda

Stavební úpravy včetně přeložení dlažby čekají také venkovní terasu, přes kterou nyní zatéká do sklepa. Schodiště na horní terasu se dočká výměny stupňů, dlažbu nahradí pororošty.

Řemeslníci také odstarní keramický obklad soklu budovy, který nahradí dekorativní mozaiková omítka. Fasáda projde očistou od plísní a řas, penetrací a nástřikem ochranné silikonové barvy.

Návštěvníci lázní se také mohou těšit na novou parní kabinu pro až 20 osob instalovanou do části bývalé restaurace Napoleon. Přístup do ní bude po schůdcích přímo z bazénové haly.

Valaši šup do plavek, koupaliště v okolí hlásí otevřeno

„Již jsme vyhlásili veřejnou zakázku na zhotovitele, práce by mohly začít v průběhu července, hotové by měly být do konce roku,“ přiblížil časový harmonogram Pavel Bartoň.

Předpokládaná cena prací je 8 milionů korun bez DPH. K této částce je třeba připočíst ještě náklady na dopracování projektu, stavební dozor a podobně. Zastupitelé proto na tento projekt uvolnili z rozpočtu města 10 milionů korun.

Vnitřní provoz lázní by stavební práce neměly nijak omezit. O případném otevření venkovního koupaliště Sokolák během léta bude město jednat s vybraným zhotovitelem.