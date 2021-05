Obyvatelé Vsetína jsou po téměř dvou letech opět v pozoru. Projekt spalovny odpadů, který hodlala v roce 2019 postavit v centru města firma MVV Energie CZ po nedávném veřejném projednávání vlivu na životní prostřední (tzv. EIA) zjitřil vášně. Možná zbytečně.

Investor ani radnice se stavbou nepočítá. Vliv na to nemá mít ani rozhodnutí Zlínského kraje, i kdyby k EIA vydal kladné stanovisko.

Stavba zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO), tedy spalovna odpadů nedá spát obyvatelům sídliště Luh, kde se uvažovalo o její stavbě, ani široké veřejnosti. Obávají se zápachu, znečištění ovzduší, hluku, dopravních komplikací i havárie.

Podle Jitky Mrnuštíkové je proces kolem stavby spalovny práce s časem.

„Lidi ji nechtějí, tak se počká, jak dlouho vydrží a za určitý čas se to zkusí znovu. Když to nestáhli z portálu Cenie (česká informační agentura životního prostředí – pozn. redakce), bylo jasné, že budou pokračovat. Je to taktika,“ myslí si Vsetíňka.

VOLEBNÍ TÉMA?

„Blíží se volby. Možná, že spalovna jako téma se objeví v kampani. Zviklání nebo změna názoru je ve hře,“ přemítá nad znovuoživením projektu stavby Dušan Trličík, který bydlí nedaleko místa, kde se o zřízení spalovny uvažovalo. Stejně jako více než pět tisíc lidí podepsal petici a je zásadně proti stavbě.

Otázky kolem spalovny znovu ožily na veřejném projednávání, které vyhlásil Krajský úřad Zlínského kraje. Uskutečnilo se minulý týden. Podle společnosti Arnika, jež se zabývá ochranou životního prostředí, vyjádřili zástupci firmy MVV Energie CZ v průběhu jednání naději, že se názor města na stavbu spalovny může změnit v souvislosti s novým odpadovým zákonem. V té chvíli bude investor připravený v realizaci původně ukončeného projektu pokračovat.

„Lidé ve Vsetíně by měli zůstat ostražití, protože investor svůj záměr nedal k ledu navěky,” komentovala vývoj na veřejném projednání Sarah Ožanová ze sdružení Arnika.

INVESTOR KONČÍ

Takový scénář odmítl za investora projektu předseda představenstva společnosti Zásobování teplem Vsetín (ZTV), kterou vlastní MVV Energie CZ.

„Po rozhodnutí rady města Vsetína z října 2019 jsme projekt v listopadu téhož roku ukončili. Ve stejném okamžiku jsme zároveň informovali, že dokončíme proces posuzování vlivu záměru na životní prostředí. Na tom se nic nemění. Po ukončení EIA procesu další kroky již nechystáme,“ potvrdil Deníku Michal Chmela.

Zároveň se pozastavil nad skutečností, která během veřejného projednávání minulý týden zazněla.

„Zajímavou informací, která s naší dokumentací přímo nesouvisela, bylo vyjádření zástupců Zlínského kraje, že kraj nepočítá s výstavbou krajské spalovny komunálního odpadu. Jako důvod uvedli, že není k dispozici teplárenská soustava, která by vyrobené teplo dokázala využít,“ dodal Chmela.

ZTV by nad stavbou spalovny uvažovala pouze v jediném případě.

„Projekt bychom oživili jen za situace, že by si to radnice výslovně přála. Město je pro projekt tohoto druhu přirozeným partnerem, protože je subjektem, který komunálním odpadem disponuje a je autoritou zastupující a prosazující zájmy obyvatel Vsetína,“ prohlásil předseda představenstva.

RADNICE STÁLE NESOUHLASÍ

Podle slov starosty Vsetína Jiřího Růžičky ale téma stavby spalovny není na stole. „V tuto chvíli nepřipravujeme lokální spalování na Vsetíně. Ani nepodléháme názorům, že spalovna ožije a zastupitelstvo změní své usnesení. V tomto jsme jednotní,“ ujistil.

„Můžu prozradit, že ani ze studie na nakládání s odpady, kterou jsme si nechali zpracovat, nevychází spalovna ve Vsetíně dobře,“ dodal.

Zároveň upozornil, že město musí o likvidaci odpadů vést debatu a hledat řešení už teď, ne až v budoucnu.

„Můžeme se bavit, jestli skládkovat, upravovat odpad, nebo spalovat. Pak jestli využít spalování v místě, nebo odpad vozit jinam, v našem případě v okruhu sto dvaceti kilometrů do Brna,“ přiblížil starosta.

Radnice bude postupovat dál na základě zpracované studie.

„Vytýčila jisté směry, některé jsou smysluplné, jiné ne. To, co se zdá být líbivé, vychází draze. Budeme o tom jednat na červnovém zastupitelstvu. Stále také čekáme na prováděcí legislativu k odpadovému zákonu, která v tuto chvíli není. Každopádně ke stavbě spalovny opakovaně deklarujeme nesouhlasné stanovisko,“ zopakoval Jiří Růžička.

PROJEKT STÁLE ŽIJE

Proti spalovně od počátku protestují opoziční zastupitelé.

„Prosazovat spalování odpadu v situaci, kdy recyklujeme jen polovinu toho, co máme, je nesmysl. Nehledě na další negativní vlivy. Proto spalovnu ve Vsetíně dlouhodobě odmítáme. Projekt bohužel stále žije,“ obává se realizace Michal Berg z Koalice pro otevřený Vsetín.

Stavbu spalovny vidí jako řešení až na posledním místě.

„Nejdříve je třeba se zamyslet, jak předcházet tvorbě odpadů. Existuje spousta dalších variant. Možná, že spalovna přijde nakonec na řadu. Pak je ale, z hlediska menší zátěže životního prostředí, vhodnější jít cestou rozšíření stávajících spaloven, například té brněnské. Budovat spalovny na úrovni okresů, jako je Vsetín, není dobré řešení,“ myslí si Berg.

Jak šel čas

- listopad 2018 – vedení radnice na ustavujícím zastupitelstvu odmítá zařadit bod o projednávání výstavby spalovny ve Vsetíně

- duben 2019 – investora nezviklá novela zákona, podle které má být posunutý zákaz skládkování až na rok 2030, v přípravě stavby spalovny pokračuje

- 13. 6. 2019 – téměř dvě stovky odpůrců protestují na vsetínském náměstí Svobody proti stavbě spalovny. Petici proti spalovně podepsalo přes 5 000 obyvatel

- srpen 2019 – spalovna má trhliny. Investor stále věří v její stavbu

- říjen 2019 – odpůrci spalovny ve Vsetíně mohou slavit, investor od záměru ustupuje

- 4. 11. 2019 – zastupitelstvo všemi 21 hlasy odmítlo stavbu spalovny

- 17. 5. 2021 – uskutečnilo se veřejné projednávání vlivu na životní prostřední (tzv. EIA) ve Vsetíně. Čeká se na stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje