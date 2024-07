Snídaně, dopolední či odpolední svačiny a večeře jsou na porodním oddělení Vsetínské nemocnice nově umístěny do chlazené vitríny, kde personál potraviny postupně doplňuje.

„Pro mě je to ideální, mohu si vybrat, co chci, na co mám chuť. Na nástěnce máme předepsaný jídelníček, kdo chce, se jím řídí, kdo nechce, nemusí, a může si vybrat cokoliv jiného,“ chválí novinku maminka Lucie Jarošová.

Připomněla, že ve vsetínské porodnici byla také před šesti lety a tehdy taková možnost výběru nebyla. „Myslím, že je to pro nás maminky velké zlepšení,“ míní Lucie Jarošová.

„Máme jídelníčky, které obměňujeme, měníme v sudém a lichém týdnu, a ve spolupráci s kuchyní obohacujeme o další produkty,“ popisuje nový systém vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Petra Kašparová.

Obědy jsou dodávány maminkám v termoizolačních jídelních tabletech přímo k lůžku, jak byly doposud zvyklé.

Každý den jsou maminkám formou rautového stravování k dispozici mléčné výrobky, uzeniny, zelenina, ovoce, jogurtové nápoje, džusy, přesnídávky, hodně jsou oblíbené marmelády.

„Pečivo máme bílé i celozrnné, v nabídce je chleba i oblíbené sýrové uzly. Máme zásobníky na müsli, cereálie, to maminky využívají v kombinaci s jogurtovými nápoji, mlékem,“ dodala vrchní sestra.

Maminkám, které mají dietní omezení, jsou vegetariánky, mají bezmléčnou či bezlaktózovou stravu, je i nadále přinášena speciálně připravená strava přímo k lůžku. Vitrínu mohou využít pro doplnění své stravy, zeleniny, ovoce a podobně.