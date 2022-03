K operacím kýly, žlučníku, křečových žil a dalším zákrokům se mohou lidé objednat prostřednictvím svého praktického lékaře, případně sami, a to přes novou příjmovou kancelář (tel. 571 818 439), která zatím funguje v pracovních dnech v době od 7 do 13 hodin, eventuálně prostřednictvím chirurgické ambulance (tel. 571 818 430).

Před plánovaným výkonem je zapotřebí absolvovat PCR test, termín testu dostanou pacienti společně s termínem k operaci.

ORTOPEDI PACIENTY KONTAKTUJÍ SAMI

K plánované operativě se vrátila také ortopedie, včetně totálních endoprotéz. „Pacienty kontaktujeme telefonicky a dopisem sami, dle pořadníku,“ informuje primář ortopedického oddělení Tomáš Strnad. Žádá pacienty, aby vyčkali instrukcí. „I tak nás mnozí kontaktují, což naši činnost a péči o ostatní nemocné neurychluje,“ upozorňuje primář. Dobře podle něj funguje i spolupráce s návaznou lázeňskou péčí. „Pacienti mohou nastoupit do lázní, pokud to umožňuje jejich aktuální zdravotní stav a kapacita příslušného lázeňského zařízení,“ dodává primář.

Jaké další změny v organizaci péče jsou ve Vsetínské nemocnici?



· Neurologický stacionář pro infuzní léčbu se tento týden opět vrátil na své standardní místo do 4. patra pavilonu H (nový interní pavilon).



· Očkovací místo se stěhuje do prostor infekční ambulance v pavilonu K, kde bude k dispozici od 21. 3. 2022. Očkování proti Covid-19 od příštího týdne ve dnech čtvrtek a pátek od 12.00 do 14.30 hodin, po předchozí registraci v rezervačním systému. Bližší informace na webu.