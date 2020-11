Přestože nemocní zdravotníci se postupně vracejí do práce a covidová situace se zlepšuje, stále chybí personál především v ošetřovatelských profesích. Druhým z důvodů pro odsunutí plánované operativy je modernizace centrálních operačních sálů.

V souvislosti s koronavirovou pandemií se situace ve Vsetínské nemocnici, stejně jako v dalších nemocnicích Zlínského kraje, pomalu zklidňuje.

„Do práce se ve Vsetíně již vrátila více než polovina nemocných zdravotníků, stále jich ale z důvodu nemoci chybí na pracovištích na osm desítek,“ uvedla pracovnice PR Vsetínské nemocnice Lenka Plačková.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení a jednotky intenzivní péče jsou podle ní nadále plné, snížil se počet covid-pozitivních pacientů hospitalizovaných na standardních stanicích.

Návrat do plného provozu proto stále není možný. Týká se to právě zejména operačních oborů, kde byly pacientům zrušeny termíny pro naplánované operace. Podle ředitelky Vsetínské nemocnici Věry Prouskové je nutné i nadále držet dostatečnou kapacitu pro případ, že by se vývoj epidemie ještě změnil.

„V provozu jsou dvě lůžkové covidové jednotky, což neumožňuje při aktuálním počtu pacientů některou z nich uzavřít a personál přesunout zpět na uzavřená pracoviště,“ vysvětlila Prousková.

Navíc je dlouhodobě připravená rekonstrukce operačních sálů, která souvisí s komplexní obnovou jejich vybavení. To je další důvod, proč se k plánovaným operacím dostanou ve Vsetínské nemocnici až po Novém roce.

„Prosím pacienty, aby byli ještě trpěliví, a žádám také všechny občany, aby nadále dodržovali základní hygienická opatření, zejména nošení roušek a desinfekci rukou, a byli zejména v nejbližším období opatrní. Aby nepodlehli dojmu, že epidemie končí. Mohli bychom o aktuální dílčí úspěch v boji s pandemií velmi rychle přijít,“ upozornila Věra Prousková.

Pacienti, kterým nemocnice operaci odložila, osloví přímo patřičné nemocniční oddělení.

„Máme velký počet telefonátů od pacientů, především co se týká totálních endoprotéz. Dotazují se, kdy budou moci k zákroku nastoupit. Pacienty budeme následně dle pořadníku postupně kontaktovat, aby se na zákrok mohli včas připravit,“ informovala vrchní sestra ortopedického oddělení Irena Srbová.

Doplnila, že co se týká naplánovaných artroskopií a dalších menších zákroků, pacienti by měli po Novém roce kontaktovat svého ošetřujícího ortopeda a domluvit se na dalším postupu.

Obdobně tomu bude i na chirurgii.

„Na náhradním operačním sále budeme v prosinci operovat akutní stavy a některé neodkladné onkologické zákroky. Pacienty k dalším zákrokům, například operacím křečových žil, žlučníku a podobně, objednáváme na začátek nového kalendářního roku. Postupně budeme kontaktovat i pacienty, jejichž zákrok musel být kvůli covidovým opatřením odložen,“ uvedl primář chirurgického oddělení Radim Slováček.