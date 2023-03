Vývěsky, které směřovaly k očkovacímu centru, už v areálu Vsetínské nemocnice nenajdete. Očkování proti covidu-19 tady k 15. březnu skončilo. Důvodem byl minimální zájem veřejnosti.

Očkování proti koronaviru. Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Bílek

V posledních dvou týdnech využilo možnosti očkování v nemocničním centru jen sedm lidí. „Vzhledem k minimálnímu a stále klesajícímu zájmu o vakcinaci proti onemocnění covid-19 jsme se rozhodli ukončit činnost očkovacího centra. Pokud se najdou další zájemci o očkování, mohou se obrátit na svého praktického lékaře,“ informoval ředitel Vsetínské nemocnice Martin Pavlica.

Testování na covid-19 je ve Vsetínské nemocnici k dispozici i nadále, a to v infekční ambulanci, která pracuje v náhradních prostorách pavilonu C (stará interna). Antigenní rychlotesty a PCR odběry indikované lékařem, jakož i PCR preventivní se nadále provádějí v pondělí a ve čtvrtek od 7 do 8.30 hodin.

Pokračuje i testování protilátek proti covid-19 už bez nutnosti objednání, předchozí rezervace. Jde o sérologický test z žilní krve, který není hrazený z veřejného zdravotního pojištění.

K odběrům může zájemce přijít do ambulance na oddělení klinické biochemie ve středu od 9 do 13 hodin. Za zjištění protilátek se platí 484 korun, s vystavením certifikátu se pak jedná o částku 603 korun.

O čtrnáct dní dříve, ke konci měsíce února, ukončilo po více než dvou letech činnost také očkovací centrum v Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí je po 2 letech zavřené.

Důvody byly stejné: v posledních měsících s klesajícím zájmem veřejnosti zde nejprve upravili provozní dobu na dva dny v týdnu, následně padlo rozhodnutí činnost centra úplně ukončit.

Meziříčské očkovací centrum fungovalo v prostorách plicní ambulance v 6. podlaží staré polikliniky od ledna 2021. „V době největšího zájmu jsme měli otevřeno každý den včetně víkendů až šestnáct hodin denně. V té době jsme denně stačili aplikovat vakcínu až 600 lidem,“ připomněli staniční sestra plicní ambulance Petra Steinbauerová. Počet aplikovaných dávek za dobu fungování nakonec překročil 80 tisíc.