V pondělí bylo pět z původě plánovaných šesti covid pozitivních pacientů transportováno do Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích.

Mluvčí Nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant uvedl, že se jednalo o pacienty hospitalizované na standardních covidových lůžkách.

„Jeden z pacientů byl převážen záchrankou s ohledem na nutnost zajistit pro něj přísun kyslíku. Další čtyři pak cestovali převozovými sanitkami,“ upřesnil Havrlant pro Deník.

V úterý pak zdravotníci transportovali další tři covid pozitivní pacienty ze Vsetínské nemocnice do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (KNTB).

Standardní lůžka na 100 procentech

Vsetínský okres se v posledních dnech dostal do popředí mezi regiony, ve kterých je nejvyšší nárůst covid pozitivních případů. S tím také souvisí zvýšený příjem pacientů ve Vsetínské nemocnici.

„U malých nemocnic vede takový nárůst k zaplnění kapacit, takže dnes byla Vsetínská nemocnice na sto procentech co se týče standardních lůžek, v intenzivní péči naštěstí ještě volné kapacity zůstávají,“ uvedl v úterý Egon Havrlant.

Ubezpečil, že zdravotníci v kraji s tímto vývojem počítali a připravovali se na něj už v minulém týdnu. „Ostatní nemocnice Zlínského kraje jsou v tuto chvíli díky tomu asi na osmdesátiprocentní obsazenosti kapacit svých covidových stanic. Jsme tedy samozřejmě připraveni Vsetínu pomoci,“ ujistil mluvčí.

Obě covidové jednotky Vsetínské nemocnice byly na počátku tohoto týdne zaplněné. Zdravotníci zde pečovali o 58 pozitivních pacientů.

O dalších sedm pacientů ve vážném stavu se starali na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a jednotce intenzivní péče.

„Na covidových jednotkách leží pacienti se středně těžkým průběhem vyžadujícím například oxygenoterapii (podávání kyslíku – pozn. red.). Pacienti s těžkým průběhem, závažnějším zánětem plic, stavy vyžadující umělou plicní ventilaci nebo jinou formu orgánové podpory leží na ARO nebo JIP,“ upřesnil Marek Proksa, primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení Vsetínské nemocnice.

Už tři desítky pacientů do okolních nemocnic

Pondělní a úterní přesun celkem osmi pacientů ze Vsetínské nemocnice do jiných zdravotnických zařízení není ve Zlínském kraji novinkou. Zdravotníci už k podobnému kroku přistoupili také v předcházejících dvou týdnech.

Uplynulý pátek přepravily sanitky záchranné služby z nemocnic ve Zlíně, Uherském Hradišti a Kroměříži do Fakultní nemocnice v pražském Motole pět pacientů s koronavirem v nejzávažnějším stavu.

Čtyři muži a jedna žena ve věku od 44 do 64 let museli být i během cesty připojení na umělou plicní ventilaci. Podle zdravotníků šlo o velmi náročný transport, který se připravoval dva dny.

„Ve všech případech se jedná o pacienty, jejichž zdravotní stav se v souvislosti s onemocněním natolik zkomplikoval, že je u nich nezbytná podpora dechu i krevního oběhu. Při předání do sanitky, během několikahodinové cesty do Prahy, i při převzetí v Motole u nich musí být zajištěna nepřetržitá umělá plicní ventilace, bez ní by nebyli schopni přežít,“ popsal před transportem Tomáš Gabrhelík, primář Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny KNTB.

Už dříve z nemocnic ve Zlínském kraji zamířilo na standardní lůžka do nemocnic v okolních krajích 27 pacientů. Pomocnou ruku nabídly fakultní nemocnice v Brně, Olomouci i Ostravě a nemocnice v Přerově a Havířově.

Vsetínsko je na tom nejhůř v kraji

Podle informací ministerstva zdravotnictví bylo k úternímu brzkému ránu ve Zlínském kraji 10 432 lidí s prokázaným onemocněním covid-19.

Nejhůře je na tom v současné době okres Vsetín, kde se za poslední týden nakazilo více než patnáct set lidí. Více než tisíc lidí se za stejnou dobu nakazilo na Zlínsku, zhruba devět set lidí na Uherskohradišťsku a necelých šest set nakažených přibylo na Kroměřížsku.