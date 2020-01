První vzpomínkové akci patřilo místo, kde až do noci z 19. na 20. března 1939 stála židovská synagoga. Dnes na tomto místě ve Štěpánské ulici stojí pomníček. Právě u něj se v pondělí sešli žáci vsetínských základních škol, představitelé radnice a zástupci veřejného a politického života, aby si připomněli tragické a osudové chvíle vsetínských Židů.

Vyslechli přitom slova starosty města Jiřího Růžičky a ředitele Státního okresního archivu ve Vsetíně Tomáše Baletky, jimiž se jako červená nit táhla nutnost, že na tyto zrůdnosti nesmíme nikdy nezapomenout. Pietní akt zakončilo položení kytic, zapálených svíček a kamínků k pomníku.

Vsetínská synagoga na Štěpánské ulici byla postavena v roce 1897. O její zničení se o dvaačtyřicet let později postaralo komando příslušníků německé ochranné policie Schupo, které do Vsetína přijelo z dnešních slezských měst Bytom, Gliwice a Kędzierzyn. Velel jim kapitán Jüngst.

„Podnět k tomuto vandalskému činu dal rovněž úředník vsetínských skláren František Slížek, který přijal později jako Němec jméno Franz Stürmer,“ připomněl ředitel vsetínského archivu.

Tlupa Němců podle něj nejprve vnikla do modlitebny, do bytu učitele náboženství Leopolda Blaua a do sousedního Látalova domu. „Pak následoval druhý sled vojáků, kteří zničili vnitřní zařízení synagogy a založili požár,“ přiblížil Tomáš Baletka.

Obyvatelé sousedních domů byli násilím a výhrůžkami přinuceni opustit své příbytky a spolu s přivolanými vsetínskými hasiči jen bezmocně přihlíželi, jak synagoga podléhá plamenům.

„Na příkaz kapitána Jüngsta totiž nesměli požár hasit. Měli jen chránit před ohněm sousední domy,“ dodal Baletka.

Druhou vzpomínkovou akcí byla vernisáž vzpomínková ve foyer kina Vatra. Výstavu nazvanou Děvčata z pokoje 28 L410, Terezín připravili pracovníci domu kultury ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze.

O úvod programu se postarali členové spolku Na cestě a vsetínského Centra Archa představením úryvku z divadelní hry Mlčení.

„Divadelní hra je inspirována životními příběhy židovských rodin v období druhé světové války. Není ovšem o válce samotné, ale spíše o reakcích lidí na společenskou situaci, ale také o postojích jednotlivců i skupin. Hra se zabývá myšlenkou, že i malé činy jakýmkoli směrem mohou mít velké důsledky pro životy jiných lidí,“ řekla při vernisáži autorka textu Miriam Hurtová.

Slavnostní zahájení výstavy naplánovali organizátoři cíleně na Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Letos si lidé ve světě připomněli 75 let od osvobození nacistického koncentračního a vyhlazovacího táboru Auschwitz-Birkenau Rudou armádou.

„Panely s fotografiemi a texty srozumitelným způsobem představují život několika mladých židovských děvčat z jednoho pokoje v terezínském dětském domově. A přibližuje nejen jejich každodenní strádání, ale především malé radosti a silná přátelství, která na tomto místě vznikala,“ popsal Zdeněk Holoubek z Domu kultury Vsetín. Výstava Děvčata z pokoje 28 L410, Terezín ve foyer vsetínského kina Vatra potrvá do 26. února.

DUŠAN PÓČ