Návrh na udělení Ceny města Vsetína mohou do konce letošního roku předkládat občané města, instituce, spolky, sdružení, firmy nebo společnosti na Odbor školství a kultury Městského úřadu Vsetín (Svárov 1080, 755 01 Vsetín) nebo elektronickou formou prostřednictvím formuláře, který je dostupný na webových stránkách města.

Budoucí držitel ocenění za letošní rok se zařadí mezi osobnosti, kterým se stejného uznání dostalo v minulých letech.

Byli to:

Břetislav Rokyta (2000),

Jiří Parduba (2001),

Božena Rašková a Oldřich Ondřejík (2002),

Eva Urbachová a Jaroslav David (2003),

Jaroslav Čermák (2004),

Jaromír Bazel (2005),

manželé Švecovi (2006),

František Božek a Květoslav Kotas (2007),

Alena Zdražilová (2008),

Antonín Kaderka (2009),

Jana Rokytová (2010),

Rudolf Magdon (2011),

Milan Drlík (2012),

Miroslav Evják (2013),

Zdeněk Hartinger (2014),

Jaroslav Sankot (2015),

v roce 2016 nebyla cena udělena (udělovala se Zvláštní cena Jarmile Šulákové in memoriam),

Blanka Andělová (2017),

Marie Novosadová (2018),

Karel Kostka (2019),

za rok 2020 nebyla cena udělena (udělovala se Zvláštní cena Josefu Lažovi in memoriam),

Miroslav Machala (2021).

Nominace lze podávat nejpozději do 31. prosince 2022.