Po dvou letech prací se otevře nové vlakové nádraží ve Vsetíně. Slavnostní akce začne v pátek 3. května ve 12 hodin na Náměstí Jarmily Šulákové. Otevření dopravního terminálu i podchodu pod železnicí zpestří vystoupeními folklorní soubory Vsacan a Jasénka. Poté bude zrekonstruované nádraží uvedeno do ostrého provozu.

Vlakové nádraží ve Vsetíně - nová nástupiště; 29. prosince 2023 | Video: Deník/Michal Burda

Vsetíňané si budou moci až do 16 hodin prohlédnout na nádraží historický vlak Slovenská strela nebo Masarykův prezidentský vagón.

Na legendární slovenský vlak odkazuje i umělecký artefakt v srdci nového železničního terminálu, a to nad schodištěm do prvního patra. Autorka sochy Veronika Plátková zároveň vzdala hold Josefu Sousedíkovi, slavném vsetínském rodákovi. Vynálezce, podnikatel a odbojář Sousedík totiž vymyslel hybridní pohon do Slovenské strely.

Socha Slovenské Strely je pocta vynálezci Sousedíkovi. Ozdobí vsetínské nádraží

„Srdečně zveme všechny Vsetíňany k historickému okamžiku našeho města, a to symbolickému otevření nádraží a faktickému otevření budovy dopravního terminálu, tedy nové nádražní budovy,“ zve starosta Jiří Čunek.

Rekonstrukce nádraží za více než tři miliardy korun, jejímž investorem je Správa železnic, trvala dva roky. Třípodlažní dopravní hala bude sloužit jako společný odbavovací terminál pro železniční i autobusovou dopravu.

Vlakové nádraží ve Vsetíně se otevře 3. května, podchody u něj ozdobí malby dětí

Hlavní čekací plochy pro cestující jsou v odjezdové hale v prvním podlaží a navazují přímo na pokladny. V nejvyšším podlaží nad pokladnami máji zázemí zaměstnanci. V suterénu jsou technologické místnosti a hygienické zařízení pro cestující. Prostory propojuje schodištěm s výtahem a eskalátory.

VIDEO: Součástí rekonstrukce byla i stavba nového podchodu U Křivačkárny: Zdroj: Deník/Michal Burda

Vsetín ve ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje ještě pokračuje v přestavbě přednádražního prostoru. Cílem je vybudovat novou dopravní infrastrukturu a autobusové nádraží v okolí dopravního terminálu a parkovacího domu. Stavební činnost, včetně vytvoření okružní křižovatky před poliklinikou, potrvá do konce roku 2025.