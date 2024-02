Optimistický je pohled do statistik dárcovství krve a krevní plazmy ve Vsetínské nemocnici. Zdravotníci pozorují meziroční nárůst odběrů plné krve, krevní plazmy i počtu dárců, kteří přicházejí darovat poprvé. „Zatímco na některých pracovištích počty kolísají či klesají, ve Vsetíně rostou. Za posledních deset let se jejich počet bezmála zdvojnásobil,“ potvrzuje mluvčí Vsetínské nemocnice Lenka Plačková.

Darování krve. Ilustrační foto. | Foto: se svolením Vsetínská nemocnice

Druhým dechem ale dodává, že přes povzbuzující čísla je zapotřebí registr dárců stále obnovovat a doplňovat. V letošním roce proto chtějí zdravotníci k dárcovství vyzvat další sportovce a hasiče.

V roce 2023 vsetínští zdravotníci zaznamenali 3625 odběrů plné krve od dobrovolných dárců, oproti roku 2022 je to nárůst o 172 odběrů.

„Vzrostl rovněž počet prvodárců, tedy těch, kteří přišli darovat vůbec poprvé. Nárůst je zřetelný také u dárcovství krevní plazmy, tady jsme vloni kvůli zvýšenému zájmu navyšovali kapacitu odběrů,“ informuje za hematologické a transfuzní oddělení bioanalytička Vendula Mlčáková.

Statistika odběrů krve a plazmy ve Vsetínské nemocnici:

Rok Odběry plné krve Odběry plné krve - prvodárci Odběry krevní plazmy 2012 2014 184 - 2021 2971 266 844 2022 3453 321 1012 2023 3625 367 1145

Připomíná, že Vsetínská nemocnice má dva odběrové dny pro dobrovolné dárce plné krve (pondělí a středa), dva dny pro dárce plazmy (úterý, pátek).

Zdravotníci jsou velmi rádi také za společné dárcovství, které se ve Vsetínské nemocnici velmi dobře ujalo a přivádí nejen skupiny školáků, ale také kolektivy z pracovišť, sportovce, hasiče a další zájmové organizace.

„Nejprve se připojily střední školy, ale skupin, které přicházejí společně, přibývá a jsme za to rádi. Máme velmi vstřícné dárce, kteří skvěle spolupracují. Když zveřejníme na sociálních sítích výzvu, hned se ozývají a pomáhají,“ chválí Vendula Mlčáková.

Podle jejích slov však není možné ustrnout. „Stále je zapotřebí nabírat nové a nové dárce, registr obnovovat a doplňovat,“ zdůrazňuje bioanalytička.

Letošek je pro Vsetínskou nemocnici Rokem v pohybu. A tak by zdravotníci chtěli aktivovat a k dárcovství vyzvat další sportovní kolektivy a také zbývající dobrovolné hasiče z regionu.

Krev jednoho dárce může zachránit několik lidských životů, říká primářka

„Krve je stále zapotřebí. Nejvíce jí putuje na internu, chirurgii, gynekologicko-porodnické oddělení, ale také na hematologickou ambulanci,“ doplňuje Vendula Mlčáková.

Dárci se mohou hlásit pomocí elektronického kalendáře, odkaz najdou na webu nemocnice. Skupiny dárců se mohou přihlašovat telefonicky na tel. 571 818 602.

Vsetínská nemocnice se několikrát do roka zapojuje také do náborů do registru dárců kostní dřeně. „Aktivujeme mladé lidi od 18 do 35 let k pomoci nemocným s poruchou krvetvorby. Na únor opět plánujeme další pokračování Hokeje na dřeň, kdy získáváme zájemce z řad diváků přímo na zimním stadionu na Lapači,“ připomíná mluvčí nemocnice Lenka Plačková.