Do projektu společného dárcovství ve Vsetínské nemocnici jsou zapojeny více než tři desítky organizací, sportovních a zájmových klubů z celého regionu.

„Jsem velmi příjemně překvapen, že krev už letos darovala tisícovka lidí,“ reagoval s úsměvem Vít Kopecký, u kterého se počítadlo zastavilo na číslovce tisíc a stal se tak jubilejním dárcem.

Sám byl darovat krev už čtrnáctkrát. „Chodí i další hasiči z Janové, jen se nám nějak nedaří najít společný termín, abychom mohli přijít všichni najednou,“ dodal.

Minulý rok se s ním i jeho kolegy potkaly zdravotnice hematologického a transfuzního oddělení na Dni hasičů v Janové, kde zajišťovaly nábor do registru dárců kostní dřeně.

Tehdy se přihlásily více než dvě desítky zájemců. „Letos se do Janové chystáme znovu, již máme termín zaznamenaný v našem kalendáři,“ prozradila vrchní sestra hematologického a transfuzního oddělení Marie Kašparová.

Magnetická rezonance ve Vsetíně: nově jsou možná i vyšetření břicha a pánve

Ještě před zahájením dalšího ročníku zamířili do odběrových křesel také „véčkaři“ – cyklisté Vrchařské koruny Valašska (VKV).

Společně darují krev několikrát ročně: jejich rodina sportovní i dárcovská se stále rozrůstá. Při březnovém termínu jich přišlo darovat sedmnáct.

„V této aktivitě budeme pokračovat i nadále,“ přislíbil zakladatel VKV Adam Hloch s tím, že další Darování krve mají sportovci naplánované na 5. června. „Uvítáme další členy do naší party,“ vyzval také Adam Hloch. Informace najdou zájemci na webu i sociálních sítích VKV.

Počet odběrů krve ve Vsetínské nemocnici se za posledních deset let zdvojnásobil

Do projektu společného dárcovství krve se připojilo také Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí. „Motivací byl fakt, že naše krev může pomoci někomu, kdo ji potřebuje, ale i to, že jsme se domluvili a šli společně se spolužáky, sám bych do toho asi nešel,“ komentoval třeťák Vojtěch Camfrla.

Krev přišlo darovat třináct studentů, všichni poprvé. Doprovodila je vyučující Karolína Mikulcová. „Se studenty chodíme darovat krev zpravidla jednou ročně. Vždy beru třeťáky a čtvrťáky,“ připomněla Mikulcová.

Sama je také pravidelný dárce. „Říkám si, že když jdu já, vezmu s sebou i naše studenty, protože oni by sami nešli nebo by šli až v pozdějším věku. Díky této příležitosti se k dárcovství dostanou hned v osmnácti letech, a když se jim to zalíbí, mohou pokračovat,“ vysvětlila vyučující.

Odpovědi vsetínských zdravotníků na časté dotazy:

Chybí vám ve Vsetíně v tuto chvíli krev konkrétní skupiny?

V současné době nemáme akutní nedostatek žádné z krevních skupin, stav krevního skladu je dalo by se říct optimální. Pokud krev chybí, jedná se většinou o Rh negativní transfuzní přípravky, ale je to velmi proměnlivé.