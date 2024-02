Kampaň Hokej na dřeň bude po osmé pomáhat nemocným. V rámci utkání Vsetína se Sokolovem se mohou fanoušci na Lapači zapsat 14. února do registru dárců a stát se potenciálními dárci kostní dřeně. Zápis bude možný také o den dříve ve Smetanově obchodní galerii, kde Valaši představí speciální dresy pro tento duel, a nabídnou autogramiádu hráčů.

Vstup do registru budou zajišťovat zdravotníci hematologického a transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice, která je dlouholetým partnerem akce.

„Jsme moc rádi, že se myšlenka Hokeje na dřeň uchytila a my letos můžeme plánovat již osmý ročník. Jsme si vědomi toho, že registr je potřeba neustále doplňovat novými potenciálními dárci. Vážíme si všech, kteří do registru vstoupí buď přímo na Lapači, nebo o tom díky naší akci začnou alespoň uvažovat. Samozřejmě ne každý má tu možnost například ze zdravotních důvodů,“ uvedl Filip Bazala, výkonný manažer VHK ROBE Vsetín.

Připomenul, že kampaň Hokej na dřeň vznikla v roce 2016. Od té doby se přímo na Lapači do Českého národního registru dárců dřeně podařilo přivést více než 250 nových členů.

Pro letošní pokračování Valaši zvolili utkání se Sokolovem, které je na programu ve středu 14. února. Odběrová místnost bude umístěna v prostorách rozcvičovny pod LED obrazovkou, tedy na stejném místě jako v předchozích letech.

Počet odběrů krve ve Vsetínské nemocnici se za posledních deset let zdvojnásobil

Přímo na stadionu mohou návštěvníci prostřednictvím jednoduchého výtěru z ústní dutiny rozšířit portfolio Českého národního registru dárců dřeně a tím v budoucnu někomu zachránit život. Jako dárek získají památeční puk s motivem akce nebo tematickou sladkost.

„Vstupem do registru můžete dát šanci na uzdravení pacientům s leukémií či dalšími poruchami krvetvorby. Podmínkou je věk od 18 do 35 let, dobrý zdravotní stav bez závažného onemocnění v minulosti, vyplnění dotazníku, výtěr z dutiny ústní a především ochota pomoci při záchraně života a zdraví těžce nemocných pacientů,“ vysvětlila primářka hematologického a transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice Jana Pelková.

Na Valentýna s drahou na hokej

Protože se letošní Hokej na dřeň uskuteční na Valentýna, mohou fanoušci využít jednorázové akce S láskou na hokej a jejich doprovod bude mít vstup na stání na utkání zdarma. Vsetínští hokejisté navíc do zápasu nastoupí ve speciální sadě dresů, prostřednictvím které chtějí upozornit na důležitost myšlenky akce.

Autogramiáda hokejistů

Speciální dresy Valaši představí o den dříve, v úterý 13. února v prostorách Smetanovy obchodní galerie, kde pro fanoušky zorganizují také autogramiádu.

Zájemci se zde zapíšou do registru dárců kostní dřeně. Jako dárek obdrží vstupenku na středeční zápas zdarma a postoupí do slosování o zajímavé ceny od Smetanovy obchodní galerie. Na hokejovém utkání i v tomto případě bude registraci zajišťovat odborný personál Vsetínské nemocnice.

