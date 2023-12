Za vodné a stočné si lidé na Vsetínsku od příštího roku připlatí

Za vodné a stočné si lidé na Vsetínsku od ledna 2024 připlatí. Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín (VaK Vsetín) oznámila, že jeden metr krychlový, to jest 1000 litrů odebrané pitné vody, a odvedení stejného množství odpadní vody do veřejné kanalizace přijde včetně daně na 111,33 koruny. Oproti letošní ceně je to více o 6,49 koruny.

Voda. Ilustrační foto | Foto: Deník/Magda Vránová

Cena pitné a odpadní vody tak bude v příštím roce vyšší bez daně o 4 koruny, nárůst o dalších 2,39 koruny způsobilo zvýšení DPH na rok 2024 ze stávajících deseti na 12 procent. Město Vsetín má ve společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín 17,95 procent. Předsedou představenstva VaK je starosta Vsetína Jiří Čunek. Vánoční trhy ve Valašském Meziříčí začaly. Zahřeje vás punč na sto způsobů „Naši vodárnu - Vodovody a kanalizace Vsetín vlastní pouze města a obce. Neberou si dividendy- prostředky nechávají ve prospěch technického zhodnocování a oprav. Navýšení ceny vodného a stočného v příštím roce je nezbytné a souvisí s celkovou situací zvyšování cen a navýšení nákladů, které s činností společnosti souvisejí,“ upozornil Jiří Čunek. Náklady rostou, cena se zvyšuje Celková cena vodného i stočného se pro rok 2024 zvýší o 6,5 korun včetně daně. Zatímco v roce 2023 byla cena za vodné a stočné 104,83, pro rok 2024 počítá VaK Vsetín s částkou 63,17 za kubík za vodné a s částkou 48,16 za kubík za stočné. Celkem tedy odběratelé zaplatí 111,33. Od ledna se změní parkování v centru Vsetína. Podívejte se „Cenu vodného ovlivňuje hned několik faktorů. Jedním z nich je zvýšení ceny povrchové vody, která tvoří 70 procent z celkového objemu nakupované pitné vody, růst chemikálií a také růst ceny vodoměrů, potřeba více VDM s dálkovým přenosem. U stočného je cena dána finanční analýzou projektu Čistá řeka Bečva II.,“ uvedl Roman Pilař, ředitel VaK Vsetín. Společnost zajišťuje výrobu, distribuci pitné vody a odvádění, čištění odpadních vod pro téměř 111 tisíc obyvatel okresu Vsetín, částečně Zlín a Přerov.

