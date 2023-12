Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje bude převážet malé pacienty ze Vsetínska do vzdálenějších nemocnic mimo Valašsko. Záchranáři tak reagují na avizované dočasné uzavření dětských lůžkových oddělení v nemocnicích ve Vsetíně a Valašském Meziříčí. Oddělení se zavírají kvůli vysoké nemocnosti zdravotníků.

Lékař, nemocnice, oddělení. Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Vsetínská nemocnice uzavíra lůžkové dětské oddělení do odvolání k 15. prosinci, meziříčská nebude přijímat děti k hospitalizaci od 20. prosince do 2. ledna 2024.

„Důvodem uzavření stanice kojenců a větších dětí je nárůst pracovních neschopností zdravotníků. Jedná se o akutní problém a doufáme, že se situace stabilizuje a budeme moci co nejdříve plně obnovit provoz. V tuto chvíli předpokládáme, že to bude v polovině ledna,“ informoval ředitel Vsetínské nemocnice Martin Pavlica.

Dětské pacienty, které by záchranáři jinak převáželi do nemocnice ve Vsetíně, budou z terénu transportovat do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Děti, které by jinak směřovaly do valašskomeziříčské nemocnice, záchranáři převezou do zdravotnických zařízení v Novém Jičíně nebo Hranicích.

„Při směrování pacientů do nemocnic musíme reagovat na aktuální stav, a proto prosíme rodiče dětí, aby brali situaci s pochopením. Pro nás je vždy na prvním místě zdraví pacienta,“ zdůraznil náměstek léčebné péče ZZS Zlínského kraje Dorián Pfeifer.

Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče v terénu podle jeho slov následuje převoz nemocného do nejbližšího zdravotnického zařízení, které mu poskytne další vyšetření a léčbu. „Z tohoto systému v případě dětských pacientů nyní vypadly obě nemocnice na Vsetínsku,“ poznamenal Dorián Pfeifer.

Novorozenecké oddělení i dětská pohotovost fungují dál

Omezení se podle Pfeifera netýká novorozeneckých oddělení. „Jejich provoz je v obou zmiňovaných nemocnicích bez omezení. Naše posádky tak budou rodičky z terénu dál převážet do spádových nemocnic na Vsetínsku,“ ujistil náměstek Dorián Pfeifer.

Nemocnice ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí zároveň ubezpečily vedení ZZS Zlínského kraje, že lékařské pohotovostní služby pro děti budou nadále fungovat dle ordinačních hodin, jak jsou pacienti zvyklí.

Pohotovost pro děti ve Vsetíně lidé najdou v přízemí polikliniky a ordinační hodiny tam jsou ve všední dny od 17 do 22 hodiny. V sobotu, v neděli a o svátcích je to od 8 do 22 hodin. Co se dětské pohotovosti ve Valašském Meziříčí týká, tak ta je otevřená o víkendech a svátcích od 8 do 19 hodin. Mimo tuto dobu ošetří akutní stavy dětských pacientů sloužící pediatr.

„Věříme, že toto období zvládneme. Stejně tak doufáme, že se situace v nemocnicích co nejdříve stabilizuje. Naši záchranáři budou rodiče informovat, do jaké nemocnice jejich děti převáží. Děkujeme zejména rodičům za porozumění,“ doplnil ředitel ZZS Zlínského kraje Josef Valenta.