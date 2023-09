Vsetínští zastupitelé v pondělí schválili zvýšení daně z nemovitostí s účinností od roku 2024. Dotkne se především obchodních řetězců působících na území města. Ke stejnému kroku se chystá také sousední Valašské Meziříčí, kde budou zastupitelé návrh na zvýšení daně probírat na zasedání 18. září. Zareagují řetězce na rostoucí náklady zvýšením cen potravin?

Nakupování. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

„Místní koeficient, a tedy i daň z nemovitostí, jsme se rozhodli zvýšit na hodnotu 5 na těch územích Vsetína, kde působí velké obchodní řetězce. Přijíždějí do nich nakupovat zákazníci z celého regionu a to v těchto lokalitách zvyšuje dopravní zátěž a také náklady města s tím související,“ vysvětlil starosta Jiří Čunek.

Zvýšení daně, zvýšení ceny potravin?

Deník oslovil obchodní řetězce, kterých se situace bezprostředně týká.

„Změna výše daně nemovitosti bude představovat další z rostoucích nákladů, kterým naše společnost čelí a v rámci našich programů úspor z vlastního provozu se snažíme tyto náklady částečně absorbovat. Částečně je ale musíme promítat do koncových cen pro zákazníky,“ řekl Jiří Mareček ředitele komunikace obchodů Albert.

Burčáková sezona je tady! Podívejte se, kde a za kolik ho na Valašsku seženete

„V každé zemi, kde podnikáme, vždy respektujeme platné zákony a předpisy,“ reagovala mluvčí Kauflandu Renata Maier.

Ostatní oslovené obchodní řetězce se k budoucímu zvýšení daně nevyjádřily.

Ke stejnému kroku se chystá i Valašské Meziříčí

Se stejným návrhem přišel na začátku srpna i starosta sousedního Meziříčí Robert Stržínek. „Na zářijové jednání zastupitelstva proto předložím bod, který počítá s mimořádným navýšením zmíněné daně pouze u velkých obchodních řetězců na katastru našeho města,“ řekl v minulosti.

Napadení přibývá. Do ulic Vsetína se vrátí romští asistenti prevence kriminality

Podle něj tyto společnosti generují na jedné straně obrovskou dopravní zátěž a na straně druhé obrovské zisky, které často odvádějí do zahraničí. „Proto považuji za zcela legitimní využít všech zákonných možností a navýšit jim daň z nemovitosti, která je příjmem města, na maximum,“ dodal Stržínek.

V případě schválení by to znamenalo každoročně čtyři až pět milionů korun do rozpočtu Valašského Meziříčí navíc.