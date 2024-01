V Uherském Brodě skončila v lednu dětská pohotovost. Zrušení lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost způsobil nedostatek pediatrů a neochota sloužit nad rámec své běžné praxe. Deník zjišťoval, zda něco podobného nehrozí také ve Vsetínské nemocnici. Tamní mluvčí Lenka Plačková takovou možnost vyloučila.

Situaci kolem lékařských pohotovostních služeb pro děti a dorost zjišťujeme i v dalších městech, 10. ledna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

„Provoz dětské pohotovosti ve Vsetíně je plně zajištěn,“ sdělila Deníku mluvčí Vsetínské nemocnice Lenka Plačková. Pohotovost je v provozu je denně do 22 hodin. Ve všední dny (pondělí – pátek) od 17 do 22 hodin, o víkendech a svátcích od 8 do 22 hodin. Zájemci ji najdou v přízemí polikliniky.

Dospělé pacienty mohlo překvapit, že pohotovost 6. ledna nebyla k dispozici. Nyní už funguje v běžném režimu.

„Pacienti i najdou v přízemí pavilonu G a je v provozu denně do 20 hodin,“ upřesnila Plačková. Konkrétně pohotovost pro dospělé funguje ve všední dny od 17 do 20 hodin, o víkendech a svátcích od 8 do 20 hodin.

Končí dětská pohotovost v Uherském Brodě. Kvůli nedostatku pediatrů

Ve zmiňovaném Uherském Brodě zbylo z osmi sloužících pediatrů šest. Dětská pohotovost zde fungovala vždy o víkendech a svátcích od 8 do 15 hodin.

„Dva z pediatrů teď ze systému osmi sloužících lékařů vypadli. Sloužící, velmi ochotní lékaři jsou ve vyšším seniorském věku, je jich ale málo a nikdo další je v jejich snaze nepodpořil. Přes veškeré úsilí vedení záchranky i Zlínského kraje, včetně nabídky nadstandardních finančních podmínek, se adekvátní počet lékařů nepodařilo v tuto chvíli zajistit. Z jednání vyplynulo, že oslovení pediatři dávají přednost volnému času,“ řekl ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Josef Valenta.

Dětská oddělení na Valašsku se s problémy potýkala před Vánoci: Malé pacienty z Valašska musí převážet jinam, kvůli zavřeným dětským oddělením

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš připomenul, že doposud bylo poskytování pohotovostních služeb založeno jen na ochotě lékařů. Žádný zákon, který by jednoznačně vymezoval práva a povinnosti lékařů při zajišťování pohotovostních služeb, podle jeho slov neexistuje.

„Všem sloužícím lékařům bych chtěl za jejich práci velmi poděkovat, vážím si toho. S pediatry budeme chtít o nastalé situaci ještě jednat a najít dohodu, abychom provoz pohotovostní služby dál zachovali,“ ujistil hejtman Radim Holiš.

České zdravotnictví trápí nedostatek lékařů a neochota mnohých sloužit nad rámec běžné praxe. Prosincové protesty zdravotníků ovlivnily provoz specializovaných ambulancí a lékařských pohotovostní služeb.