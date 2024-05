Tradiční sbírku šatstva připravilo vsetínské středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické, které si v letošním roce připomíná 20. výročí svého založení. Začala ve čtvrtek 23. května a potrvá do soboty 25. května.

Sbírka šatstva pořádaná vsetínskou Diakonií. Archivní foto (rok 2023). | Foto: se svolením Dušana Póče

Sběrným místem je v letošním roce prostranství před sportovním areálem ve Vsetíně na Ohradě. Podle Marty Vodákové z pořádající Diakonie mohou zájemci dát do sbírky letní i zimní ošacení a boty, ale také kabelky, hračky, bytový textil, deky a přikrývky, včetně péřových.

Darované věci je potřeba přinést zabalené v pevných igelitových pytlích. První a druhý den je možné odevzdat darované věci v době od 10 do 17 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.

Na, to, co se stane s vybraným materiálem, odpověděla Deníku ředitelka Textilní banky Alena Suchánková: „Textil naši dobrovolníci vytřídí podle druhu a uloží do skladu. Odtud je distribuujeme našim partnerským organizacím podle jejich potřeb, respektive požadavků.“

Mezi tyto partnery patří například humanitární organizace, o pomoc ale mohou žádat také města a vesnice. „Textil pomáhá lidem v tíživé životní situaci. Postupně se snažíme naši pomoc rozšiřovat v rámci celé naší republiky,“ dodala Suchánková.

Na zabezpečení letošní sbírky šatstva se kromě pracovníků a dobrovolníků Diakonie Vsetín podílí také mladí lidé ze Sboru dobrovolných hasičů Vsetín-Rokytnice, vsetínští skauti a rovněž zástupci Nadačního fondu Světa oken.

Sbírka šatstva pořádaná vsetínskou Diakonií, plakát 2024Zdroj: Diakonie ČCE Vsetín