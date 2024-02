Nejvyšší soud (NS) navýšil odškodnění další romské rodině vystěhované roce 2006 ze Vsetína. Členové rodiny měli původně od města dostat částky od 5 do 20 tisíc korun. Nově jim soud přiznává odškodnění v rozmezí od 20 do 40 tisíc. Informaci ČTK zveřejnil v úvodu týdne server Česká justice.

Soud. Ilustrační snímek. | Foto: ČTK

Aktuální rozsudek navazuje na tři podobné z konce minulého roku a týká se rozvětvené rodiny. Navýšení se týká zejména těch jejích členů (žalobců), kteří byli v době stěhování dětmi. Podle soudu jim tak nelze přičítat zodpovědnost za to, že rodina své problémy ve Vsetíně neřešila.

Vsetín před 18 lety vystěhoval romské rodiny z vybydleného pavlačového domu v centru města v době, kdy město vedl Jiří Čunek (KDU-ČSL), nyní znovu starosta.

Objekt byl ve velmi špatném stavu a město jej muselo nechat zbourat. Někteří jeho obyvatelé, včetně žalobců z aktuální kauzy, před tím neplatili nájemné.

Vyšší odškodné pro vystěhované Romy ze Vsetína? Podle Jiřího Čunka nesmysl

Radnice z domu přestěhovala celkem 36 rodin čítajících zhruba 230 lidí. Převážně zamířili do kontejnerových bytů vystavěných městem ve vsetínské lokalitě Poschla. Sedmi rodinám našla radnice bytovou náhradu ve svém fondu.

Pro dalších šest rozšířených rodin, zhruba 70 obyvatel, ale nezbylo místo. Byly vystěhovány mimo Zlínský kraj. Tři rodiny do obcí Vidnava, Vlčice a Stará Červená Voda na Jesenicku. Další dvě do Dřevnovic a Čech pod Kosířem na Prostějovsku a jedna do Mistřic na Uherskohradišťsku.

„Ač byli (Romové) bez jakéhokoliv nároku ubytování, postavili jsme pro ně za téměř 40 milionů korun domy na Poschle a osmi rodinám jsme poskytli bezúročné půjčky na 25 let, aby mohly bydlet ve svém. Ale pozor, tyto rodiny neměly nárok na nic,“ připomněl nedávno starosta Vsetína Jiří Čunek.

Jiří Čunek 17 let po vystěhování Romů, které musel odškodnit: Byl to dobrý krok

Podle NS ovšem bylo cílem Vsetína vyřešit svůj problém s nájemníky, a nikoliv jejich problém s bydlením.

Rodina, které se týká aktuální verdikt, přesídlila do Staré Červené Vody na Jesenicku zhruba 170 kilometrů od Vsetína, nedaleko polských hranic. Dům před tím viděli jen na fotografii, na koupi jim město poskytlo půjčku. Když rodina přijela na místo, odmítla dům kvůli špatnému stavu převzít. Zástupci města však nechali vyložit věci z kamionu a odjeli, uvádí rozsudek.

Dům byl ve špatném stavu, nevhodný k trvalému bydlení, vyžadoval rozsáhlé opravy. Rozsudek zmiňuje vlhkost, plíseň, zápach, chybějící omítky, prohnutou klenbu, netěsnou střechu. Voda čerpaná ze studny byla závadná, její pití vedlo ke střevním potížím. Sousedé rodinu nepřijali, byla označována jako Čunkovy děti. Ještě v roce 2006 skončil dům v exekuční dražbě.

Město tak podle verdiktu, s nímž pracuje ČTK, v podstatě vmanévrovalo rodinu do jím připraveného řešení, které ještě zhoršilo už před tím svízelnou situaci. V dovolání rodina uváděla, že přiznané odškodnění je příliš nízké, že zástupci Vsetína přispěli k šíření protiromských nálad a ani dodatečně neprojevili nad svým postupem lítost.

Děti z romských rodin vystěhovaných ze Vsetína dostanou vyšší odškodnění

NS uvedl, že neplacení nájemného ve Vsetíně a neschopnost řešit rodinnou situaci lze přičítat k tíži dospělým členům rodiny, nikoliv však dětem. Ztráta sociálních kontaktů kvůli nucenému stěhování byla podle NS citelnější pro starší děti. „Proto je namístě výši náhrady odstupňovat s přihlédnutím k věku těchto žalobců tak, aby se starším z nich dostalo náhrady vyšší, mladším náhrady nižší,“ uvedl NS.

Tři podobné verdikty NS zveřejnil koncem minulého roku. Navýšil odškodné pro rodiny, které se musely odstěhovat do Vlčic a Vidnavy na Jesenicku a Dřevnovic na Prostějovsku.

Už tento verdikt Jiří Čunek kritizoval. „Soudy svým rozhodnutím kritizují, že jsme postupovali špatně. Z toho jednoznačně vyplývá, že jsme obyvatele pavlačáku měli nechat v říjnu na břehu řeky Bečvy. Celá věc se však obrátí proti Romům, protože dle rozhodnutí soudu není čas na milosrdenství a lidské ohledy. Každý, kdo by jim chtěl příště pomoci, si to hodně rozmyslí,“ řekl k předchozímu rozhodnutí NS Jiří Čunek.