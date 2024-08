Do roku 2030 vyroste ve Vsetínské nemocnici nový pavilon; vizualizace.

Iva Nedavašková dnes 11:00

Ve Vsetínské nemocnici vyroste do šesti let nový pavilon operačních oborů. Novostavbu s odhadovanými náklady 1,7 miliardy korun postaví naproti hlavnímu vjezdu do areálu nemocnice, v místě dnes nevyužitých budov staré interny. Kaple sv. Růženy stojící uprostřed prostranství, které hrozilo kvůli modernizaci zbourání, zůstane na svém místě.