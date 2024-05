Slavnostní otevření nového dopravního terminálu a rekonstruovaného vlakového nádraží ve Vsetíně zpestřil v pátek 3. května příjezd legendární Slovenské strely a Masarykova prezidentského vagónu. Na historické skvosty čekalo plné nádraží. Z obou vlaků poté vystoupily slavné osobnosti: první prezident T. G. Masaryk a slavný vsetínský rodák Josef Sousedík.

Na Slovenskou strelu čekaly ve Vsetíně davy; pátek 3. května 2024 | Video: Iva Nedavašková

Vzpomínku na známou Slovenskou strelu cestující najdou také v srdci nového železničního terminálu, a to nad schodištěm do prvního patra. Autorka zde umístěné sochy Veronika Plátková jejím vytvořením zároveň vzdala hold Josefu Sousedíkovi, slavném vsetínském rodákovi.

Socha Slovenské Strely je pocta vynálezci Sousedíkovi. Ozdobí vsetínské nádraží

Byl to právě vsetínský vynálezce, podnikatel a odbojář Josef Sousedík, kdo vymyslel hybridní pohon do Slovenské strely. Umělecký artefakt zdobící nový terminál tvoří červená lokomotiva v typickém odstínu Sousedíkova ikonického vlaku, dál je to svítící hybridní motor a vynálezcova skica.

„Byl to velice košatý vynálezce. Po Vsetíně se ve 30. letech proháněl v elektromobilu. Koneckonců i jeho Slovenská strela má hybridní motor,“ vyzdvihuje Petr Filgas ze spolku Josef Sousedík genius Valašska, který vznikl plastiky inicioval.