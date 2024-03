S jedinou jízdenkou do MHD, příměstských autobusů i vlaků. Městská hromadná doprava ve Vsetíně se od 1. dubna letošního roku zapojí do systému Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK). Podle radnice bude díky této změně cestování jednodušší.

MHD ve Vsetíně. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Burda

„Cílem je, aby cestující na území Zlínského kraje mohl cestovat a přestupovat mezi jednotlivými spoji na jediný doklad bez ohledu na to, zda jde o vlak či autobus příměstské nebo městské hromadné dopravy,“ vysvětlil místostarosta Vsetína Petr Kudlík (ANO 2011).

Integrovaná doprava Zlínského kraje, logo.Zdroj: IDZKZa tímto účelem Zlínský kraj zřídil systém IDZK, k němuž postupně přistupují MHD jednotlivých měst. Na základě rozhodnutí městských zastupitelů z pondělí 19. února také vsetínská MHD.

„Od 1. dubna dojde ke zrušení stávajících tarifních a přepravních podmínek MHD Vsetín a sjednocení s tarify IDZK,“ potvrdil místostarosta Kudlík. Objednatelem MHD zůstává město Vsetín a dopravcem společnost Z-Group bus.

Jízdenka ve Vsetíně podraží, bude ale platit déle

Od uvedeného data se v MHD zvýší jednorázové jízdné z 12 na 15 korun, současně se však prodlouží přestupní doba z 30 na 45 minut.

Navíc bude platit pro autobusy MHD i příměstskou dopravu a vlakové spoje IDZK v celé tarifní zóně číslo 460, do níž spadají kromě území města Vsetín také sousední obce Ústí a Janová.

Předplatné na sedm, třicet či devadesát dní nebo na rok

Výhodnější ceny než dosud budou podle vsetínské radnice platit v celé zóně 460 u většiny předplaceného časového jízdného.

Vybrat si přitom lze mezi sedmidenním, měsíčním, čtvrtletním nebo ročním předplatným. Například čtvrtletní vyjde na 850 korun (nyní 1 000 korun) a roční na 3 285 korun (nyní 3 500 korun).

Zlínský kraj má nové jízdní řády. Co všechno se od 3. března změní?

Veškeré předplacené jízdné si cestující budou nově zajišťovat výhradně prostřednictvím karty Zetka, kterou lze využít pro veškerou autobusovou a železniční dopravu na území Zlínského kraje.

Za pořízení karty uhradí cestující jednorázový poplatek 130 korun a poté si zaplatí požadovaný tarif. „Kartu lze zakoupit on-line na webu www.idzk.cz nebo osobně na pokladně společnosti Arriva vlaky ve vsetínském vlakovém nádraží či v přepravní kanceláři MHD ve věžovém domě,“ poradil místostarosta Kudlík.

Město vyjednalo zachování některých výhod

Tarifní systém IDZK nezahrnuje některé výhody, na něž jsou cestující vsetínskou MHD v současnosti zvyklí. Městu Vsetín se však zachování některých výhod podařilo vyjednat.

„Od 1. dubna bude i nadále platit jízdné zdarma pro doprovod kočárku s dítětem do 3 let věku a držitele karet ZTP a ZTP/P. Bezplatné jízdné se v těchto případech ale vztahuje pouze na MHD, nikoliv na příměstskou a železniční dopravu,“ řekl místostarosta Kudlík

MHD ve Valašském Meziříčí svezla loni téměř milion cestujících. Zdarma

Další výjimka oproti běžným tarifům IDZK se týká seniorů 70+ s trvalým bydlištěm na Vsetíně. Ti si i nadále budou moci vyřídit zlevněné roční jízdné v hodnotě 400 korun, které bude platné pro zónu 460 v MHD i příměstské a železniční dopravě.

„Pro uplatnění slevy bude třeba si nejprve vyzvednout na městském úřadě voucher a ten následně osobně předložit v přepravní kanceláři MHD ve věžovém domě, případně na přepážce Arriva vlaky na vlakovém nádraží při nahrávání tarifu na kartu Zetka,“ upřesnil Kudlík.

Voucher si senioři ve věku 70+ let mohou po předložení občanského průkazu vyzvedávat od pondělí 4. března na městském úřadě na Svárově v 1. patře v místnosti č. 122, a to vždy v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin.