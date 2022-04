„Mám ohromnou radost, že se vsetínskému hokeji takto daří,“ ujistil známý politik a krajský radní v rozhovoru pro Deník.

Co říkáte na boj vsetínských hokejistů o místo v extralize? A jak vnímáte to, že Zlín si příští rok extraligu nezahraje?

Já jsem vlastně Zlíňák. Narodil jsem se ve Zlíně a chodil jsem zde na hokej. Celý můj rod ale pochází ze Vsetína a my jsme se tam přestěhovali za prací. Starostoval jsem tam a také jsem se tam snažil zachraňovat hokej a extraligu. Když jsem totiž nastoupil na radnici, tak to na mně hned spadlo. Mimo jiné jsem musel řešit financování a podobné věci. Takže teď mám ohromnou radost, že se vsetínskému hokeji takto daří. Možná si někdo bude myslet, že mám radost, že Zlín letos spadl, ale já z toho radost nemám. Jsem přesvědčen, že náš kraj je hokejový a extraliga do něj patří. To, že Zlín spadl, mě samozřejmě mrzí.

Ve Vsetíně to nyní žije hokejem, lístky na finálovou sérii s Jihlavou jsou beznadějně vyprodané, všichni věří, že se podívají doma na Kladno, jak to vidíte vy?

Určitě jsou vyprodané lístky s Jihlavou, ale vím, jak Vsetín s Jihlavou hraje. To není jasná záležitost. Jihlava je pro Vsetín silný soupeř. To znamená, že boj ještě bude. Velkou roli hraje navíc náhoda. Všichni to známe, nějaké družstvo hraje celou sezonu poměrně mizerně a najednou se odrazí puk a padne rozhodující gól. Tak to ve sportu prostě chodí. A jak to bude potom s Kladnem? Ano, Kladno jednoznačně chce být v extralize, ale to chce Vsetín také. Záleží na domácím prostředí, a to Vsetínu vždycky svědčilo. Dávali jsme do toho všechno, a i když jsme měli méně sportovně navrch, tak jsme zase měli větší srdce. Takže já věřím, že Vsetín má velkou touhu vyhrát, a to dokáže hodně. Osobně si tedy myslím, že se to stát může a moc tomu fandím, záleží na štěstí. Ale oba soupeři jsou silní, nejen Kladno, ale i Jihlava.

Podívejte se: hokejové naděje Vsetína suverénně opanovaly turnaj v Hodoníně

Odrazí se skvělé výsledky hokejového klubu na vůli k opravě zimního stadionu ve Vsetíně?

Na zimním stadionu ve Vsetíně se již udělaly významné změny. Jediné, co se na zimním stadionu v tuto chvíli zřejmě udělat musí, je výměna mantinelů. Pro extraligu jsou údajně problematické mantinely. Ty musí být kvůli bezpečnosti více pružnější. A možná půjde také o zavěšení kostky. Z pohledu Vsetína jsou to ale zvládnutelné věci, takže my do toho boje jdeme zcela vážně.

Uvedl jste, že vás mrzí odchod zlínských beranů z extraligy. Jak to vnímáte jako rodilý Zlíňan?

Co se týká zlínského hokeje, moc mu nerozumím a nechci se k němu příliš vyjadřovat. Nevím, jaké důvody vedly k neúspěchu, ale osobně mi to je velmi líto. Jsem například rád, že v kraji jsou dva fotbalové týmy, které hrají výborně, že házená Zubří je skvělá. Ale to, že bychom zde neměli mít extraligový hokej, tak to mě velice štve.

Chodíte nyní na hokejová utkání ve Vsetíně? Uplynulou neděli přišlo více než pět tisíc lidí. Ta atmosféra musela být úžasná. Pořád v hledišti při utkání voní slivovice?

Chodím. Na Vsetíně je všechno, jak má být, co se týče správné pohody na hokejovém utkání. Řekl bych, že se tam žádné velké excesy nedějí a je tam hodně radosti.